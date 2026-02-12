La receta de bizcochuelo de chocolate para que te salga con un sabor intenso
Aprendé a hacer un bizcochuelo de chocolate alto y aireado, para tortas rellenas o para disfrutar solo, con esta receta de ingredientes simples.
El bizcochuelo de chocolate es uno de esos básicos infalibles de la pastelería casera. Puede servir como base para tortas de cumpleaños, para armar capas con crema o dulce de leche, o simplemente para cortar en cuadrados y espolvorear con azúcar impalpable. Es una receta sencilla, con ingredientes comunes, pero que bien hecha marca la diferencia. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (molde de 22 cm)
- 4 huevos
- 200 g de azúcar
- 120 ml de aceite neutro
- 200 ml de leche
- 180 g de harina 0000
- 40 g de cacao amargo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá y enhariná el molde.
- En un bowl grande colocá los huevos junto con el azúcar y batí hasta que la mezcla esté clara y espumosa.
- Incorporá el aceite en forma de hilo, sin dejar de batir, y luego sumá la leche y la esencia de vainilla.
- En otro recipiente mezclá la harina, el cacao, el polvo de hornear y la pizca de sal.
- Tamizá los ingredientes secos e incorporalos a la mezcla húmeda en dos tandas, integrando con movimientos suaves.
- Volcá la preparación en el molde y emparejá la superficie.
- Horneá durante 35 a 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Retirá del horno y dejá enfriar antes de desmoldar. ¡Y listo!