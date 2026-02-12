La receta de bizcochuelo de chocolate para que te salga con un sabor intenso

El bizcochuelo de chocolate es uno de esos básicos infalibles de la pastelería casera. Puede servir como base para tortas de cumpleaños, para armar capas con crema o dulce de leche, o simplemente para cortar en cuadrados y espolvorear con azúcar impalpable. Es una receta sencilla, con ingredientes comunes, pero que bien hecha marca la diferencia. Así que... ¡manos a la obra!