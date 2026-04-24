La mejor receta de cookies de chocolate y mantequilla de maní: paso a paso
Receta de cookies de chocolate y mantequilla de maní, una combinación intensa, fácil y perfecta para la merienda.
Esta receta de cookies de chocolate y mantequilla de maní es ideal para quienes buscan galletitas intensas, suaves y llenas de sabor. La combinación dulce y salada crea un equilibrio irresistible. Es una delicia fácil de preparar, perfecta para una merienda diferente o un antojo dulce. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 12 cookies)
- Harina de trigo — 250 gramos
- Manteca — 120 gramos
- Azúcar — 150 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Cacao amargo — 30 gramos
- Mantequilla de maní — 120 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Polvo de hornear — 5 gramos
- Chips de chocolate — 120 gramos
Paso a paso para crear cookies de chocolate y mantequilla de maní deliciosas
1- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.
2- Agregar el huevo, la mantequilla de maní y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina de trigo, el cacao amargo y el polvo de hornear.
4- Agregar los chips de chocolate y mezclar bien.
5- Formar bolitas y colocarlas en una placa para horno.
6- Hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos hasta que las cookies estén listas.
De la cocina a la mesa
Las cookies de chocolate y mantequilla de maní son una combinación clásica que nunca falla. Esta receta logra galletitas con un sabor intenso, donde el chocolate y el maní se complementan perfectamente. Son crocantes por fuera y suaves por dentro, ideales para acompañar una bebida caliente o disfrutar como snack. Además, se preparan con ingredientes simples y en pocos pasos. Se pueden conservar varios días y siguen siendo deliciosas. Estas cookies caseras son una opción perfecta para quienes aman los sabores intensos y bien equilibrados. ¡A disfrutar!