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La mejor receta de cookies de chocolate y mantequilla de maní: paso a paso

Receta de cookies de chocolate y mantequilla de maní, una combinación intensa, fácil y perfecta para la merienda.

Cookies de chocolate y mantequilla de maní perfectas, a la receta

Cookies de chocolate y mantequilla de maní perfectas, a la receta

Imagen creada con IA - MDZ

Esta receta de cookies de chocolate y mantequilla de maní es ideal para quienes buscan galletitas intensas, suaves y llenas de sabor. La combinación dulce y salada crea un equilibrio irresistible. Es una delicia fácil de preparar, perfecta para una merienda diferente o un antojo dulce. ¡Manos a la obra!

Somos fanáticos de estas cookies de chocolate y mantequilla de maní perfectas
Somos fan&aacute;ticos de estas cookies de chocolate y mantequilla de man&iacute; perfectas

Somos fanáticos de estas cookies de chocolate y mantequilla de maní perfectas

Ingredientes (rinde 12 cookies)

  • Harina de trigo — 250 gramos
  • Manteca — 120 gramos
  • Azúcar — 150 gramos
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)
  • Cacao amargo — 30 gramos
  • Mantequilla de maní — 120 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Polvo de hornear — 5 gramos
  • Chips de chocolate — 120 gramos

Paso a paso para crear cookies de chocolate y mantequilla de maní deliciosas

1- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.

2- Agregar el huevo, la mantequilla de maní y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina de trigo, el cacao amargo y el polvo de hornear.

4- Agregar los chips de chocolate y mezclar bien.

5- Formar bolitas y colocarlas en una placa para horno.

6- Hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos hasta que las cookies estén listas.

Cookies de chocolate y mantequilla de maní, una receta imperdible
Cookies de chocolate y mantequilla de man&iacute;, una receta imperdible

Cookies de chocolate y mantequilla de maní, una receta imperdible

De la cocina a la mesa

Las cookies de chocolate y mantequilla de maní son una combinación clásica que nunca falla. Esta receta logra galletitas con un sabor intenso, donde el chocolate y el maní se complementan perfectamente. Son crocantes por fuera y suaves por dentro, ideales para acompañar una bebida caliente o disfrutar como snack. Además, se preparan con ingredientes simples y en pocos pasos. Se pueden conservar varios días y siguen siendo deliciosas. Estas cookies caseras son una opción perfecta para quienes aman los sabores intensos y bien equilibrados. ¡A disfrutar!

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