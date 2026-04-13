Esta receta de cookies con harina de almendras es perfecta, saludable y sin TACC
Receta de cookies con harina de almendras, una opción sin gluten, suave y deliciosa ideal para cualquier momento del día.
Esta receta de cookies con harina de almendras es ideal para quienes buscan una opción sin gluten, suave y deliciosa. La harina de almendras aporta una textura húmeda y un sabor delicado, logrando galletitas muy sabrosas. Es una delicia simple, rápida y perfecta para cualquier momento. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 10 cookies)
- Harina de almendras — 200 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Miel — 50 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Polvo de hornear — 5 gramos
- Chips de chocolate (opcional) — 60 gramos
- Almendras picadas (opcional) — 40 gramos
Paso a paso para crear cookies con harina de almendras deliciosas
1- Colocar la harina de almendras en un bowl.
2- Agregar el huevo, la miel y la esencia de vainilla.
3- Incorporar el polvo de hornear y mezclar bien hasta formar una masa.
4- Agregar los chips de chocolate o las almendras picadas si se desea.
5- Formar bolitas y colocarlas en una placa para horno.
6- Hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos hasta que las cookies estén doradas.
De la cocina a la mesa
Las cookies con harina de almendras son una excelente alternativa para quienes buscan una opción más liviana y sin gluten. Esta receta logra galletitas suaves, húmedas y con un sabor delicado que se destaca. Además, la harina de almendras aporta grasas saludables y una textura distinta a las cookies tradicionales. Son muy fáciles de preparar y se pueden adaptar con distintos agregados como chocolate o frutos secos. Ideales para desayunos, meriendas o snacks, estas cookies son una opción práctica y deliciosa. Perfectas para disfrutar algo casero sin complicaciones. ¡A disfrutar!