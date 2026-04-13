Esta receta de cookies con harina de almendras es perfecta, saludable y sin TACC

Esta receta de cookies con harina de almendras es ideal para quienes buscan una opción sin gluten, suave y deliciosa. La harina de almendras aporta una textura húmeda y un sabor delicado, logrando galletitas muy sabrosas. Es una delicia simple, rápida y perfecta para cualquier momento. ¡Manos a la obra!

Cookies de harina de almendras con chips de chocolate, la receta

Cookies de harina de almendras con chips de chocolate, la receta

1- Colocar la harina de almendras en un bowl.

2- Agregar el huevo, la miel y la esencia de vainilla.

3- Incorporar el polvo de hornear y mezclar bien hasta formar una masa.

4- Agregar los chips de chocolate o las almendras picadas si se desea.

5- Formar bolitas y colocarlas en una placa para horno.

6- Hornear a 180 °C durante 12 a 15 minutos hasta que las cookies estén doradas.

Cookies de harina de almendras con chips en su receta perfecta Cookies de harina de almendras con chips en su receta perfecta Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las cookies con harina de almendras son una excelente alternativa para quienes buscan una opción más liviana y sin gluten. Esta receta logra galletitas suaves, húmedas y con un sabor delicado que se destaca. Además, la harina de almendras aporta grasas saludables y una textura distinta a las cookies tradicionales. Son muy fáciles de preparar y se pueden adaptar con distintos agregados como chocolate o frutos secos. Ideales para desayunos, meriendas o snacks, estas cookies son una opción práctica y deliciosa. Perfectas para disfrutar algo casero sin complicaciones. ¡A disfrutar!