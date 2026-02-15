Receta de oreja de cerdo a la plancha: jugosa por dentro y crujiente por fuera

La receta de oreja de cerdo a la plancha es un clásico de la gastronomía española, especialmente popular en bares y tabernas. Con una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, este platillo es sencillo de preparar en casa y perfecto para compartir como entrada o botana.

Esta receta tiene gran popularidad en la gastronomía madrileña y suele encontrarse en bares tradicionales.

1- Lava muy bien la oreja de cerdo bajo agua fría para eliminar cualquier residuo.

2- Coloca la oreja en una olla grande con suficiente agua para cubrirla. Añade la sal y las hojas de laurel. Cocina a fuego medio durante 60–90 minutos, hasta que esté tierna.

3- Retira la oreja del agua y déjala enfriar ligeramente. Escúrrela bien.

4- Corta la oreja en tiras o trozos pequeños, según prefieras.

5- Calienta una plancha o sartén amplia a fuego medio-alto y agrega el aceite de oliva.

6- Coloca la oreja en la plancha junto con los ajos picados. Cocina durante 10–15 minutos, volteando ocasionalmente, hasta que esté dorada y crujiente.

7- Añade pimienta y pimentón al final para evitar que se quemen. Mezcla bien.

8- Sirve caliente con jugo de limón al gusto.

Aunque parezca un platillo moderno, la receta de oreja de cerdo se consume desde hace siglos en distintas regiones de España.

De la cocina a la mesa

Preparar oreja a la plancha en casa es una excelente manera de disfrutar un platillo tradicional lleno de sabor y textura. Aunque puede parecer una preparación compleja, en realidad requiere pocos ingredientes y técnicas sencillas. La clave está en una buena cocción previa que garantice suavidad, seguida de un dorado perfecto que aporte el característico toque crujiente. Este platillo es ideal para reuniones informales, como entrada o incluso como acompañamiento en una comida más amplia. Servida recién hecha y con un toque de limón, la oreja a la plancha conquista por su contraste de sabores y su autenticidad gastronómica. ¡A disfrutar!