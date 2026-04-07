Solución casera: la técnica para que el budín salga húmedo sin usar manteca
Existe una receta sencilla para preparar un budín de chocolate y café dejándolo bien esponjoso durante más días.
Un buen budín casero es una merienda que muchos están implementando en los últimos años. El de café y chocolate se lleva los aplausos por su sabor y su aroma. Sin embargo, para que queden bien húmedos y esponjosos hay que usar aceite en lugar de manteca.
El secreto del budín húmedo
Si bien la manteca aporta sabor, el truco para un budín realmente húmedo y -para que se mantenga esponjoso por más días- está en el aceite. Es un cambio sutil en la receta que garantiza una textura más ligera y aireada, incluso para quienes comienzan en el mundo de la pastelería.
Ingredientes
- Harina: 200 g
- Azúcar: 100 g
- Cacao amargo: 1/2 taza
- Polvo de hornear: 1 cucharadita
- Huevo: 1 unidad
- Aceite: 1/2 taza
- Café fuerte: 1/2 taza de café preparado
- Esencia de vainilla: 1 cucharadita
En primer lugar, precalentar el horno a 180°C. En un bol grande tamizar la harina, el azúcar, el cacao y el polvo de hornear. Mezclar bien para evitar que queden grumos y asegurar una cocción uniforme. Añadir huevo, aceite, café caliente y vainilla. Batir a mano con movimientos suaves hasta lograr una crema lisa y brillante.
Luego se coloca la mezcla en un molde enharinado. Se recomienda hornear entre 35 y 40 minutos para que el budín se cocina de manera correcta. No hay que apurarse con el desmolde, dejarlo reposar para que la estructura se asiente y no se quiebre.