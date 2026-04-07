Solución casera: la técnica para que el budín salga húmedo sin usar manteca

Existe una receta sencilla para preparar un budín de chocolate y café dejándolo bien esponjoso durante más días.

Un buen budín casero es una merienda que muchos están implementando en los últimos años. El de café y chocolate se lleva los aplausos por su sabor y su aroma. Sin embargo, para que queden bien húmedos y esponjosos hay que usar aceite en lugar de manteca.

El secreto del budín húmedo Si bien la manteca aporta sabor, el truco para un budín realmente húmedo y -para que se mantenga esponjoso por más días- está en el aceite. Es un cambio sutil en la receta que garantiza una textura más ligera y aireada, incluso para quienes comienzan en el mundo de la pastelería.

eceta simple de budín de chocolate y café estilo casero El budín quedará húmedo y esponjoso. Ingredientes Harina: 200 g

Azúcar: 100 g

Cacao amargo: 1/2 taza

Polvo de hornear: 1 cucharadita

Huevo: 1 unidad

Aceite: 1/2 taza

Café fuerte: 1/2 taza de café preparado

Esencia de vainilla: 1 cucharadita En primer lugar, precalentar el horno a 180°C. En un bol grande tamizar la harina, el azúcar, el cacao y el polvo de hornear. Mezclar bien para evitar que queden grumos y asegurar una cocción uniforme. Añadir huevo, aceite, café caliente y vainilla. Batir a mano con movimientos suaves hasta lograr una crema lisa y brillante.