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Solución casera: la técnica para que el budín salga húmedo sin usar manteca

Existe una receta sencilla para preparar un budín de chocolate y café dejándolo bien esponjoso durante más días.

Agus Ruiz

Una receta infalible. Fuente: IA Gemini.

Una receta infalible. Fuente: IA Gemini.

Un buen budín casero es una merienda que muchos están implementando en los últimos años. El de café y chocolate se lleva los aplausos por su sabor y su aroma. Sin embargo, para que queden bien húmedos y esponjosos hay que usar aceite en lugar de manteca.

El secreto del budín húmedo

Si bien la manteca aporta sabor, el truco para un budín realmente húmedo y -para que se mantenga esponjoso por más días- está en el aceite. Es un cambio sutil en la receta que garantiza una textura más ligera y aireada, incluso para quienes comienzan en el mundo de la pastelería.

eceta simple de budín de chocolate y café estilo casero
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El budín quedará húmedo y esponjoso.

Ingredientes

  • Harina: 200 g
  • Azúcar: 100 g
  • Cacao amargo: 1/2 taza
  • Polvo de hornear: 1 cucharadita
  • Huevo: 1 unidad
  • Aceite: 1/2 taza
  • Café fuerte: 1/2 taza de café preparado
  • Esencia de vainilla: 1 cucharadita

En primer lugar, precalentar el horno a 180°C. En un bol grande tamizar la harina, el azúcar, el cacao y el polvo de hornear. Mezclar bien para evitar que queden grumos y asegurar una cocción uniforme. Añadir huevo, aceite, café caliente y vainilla. Batir a mano con movimientos suaves hasta lograr una crema lisa y brillante.

Luego se coloca la mezcla en un molde enharinado. Se recomienda hornear entre 35 y 40 minutos para que el budín se cocina de manera correcta. No hay que apurarse con el desmolde, dejarlo reposar para que la estructura se asiente y no se quiebre.

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