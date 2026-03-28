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Receta

La receta más sencilla para un budín de naranja exquisito

Aprendé cómo hacer el budín de naranja más rico con esta receta paso a paso. ¡Perfecto para la mediatarde!

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Hacé el budín de naranja más rico.

Hacé el budín de naranja más rico.

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No hay nada más rico que un buen budín de naranja. Su sabor fresco, ligeramente ácido y dulce al mismo tiempo lo convierte en una opción perfecta para el desayuno o la mediatarde. Es una receta simple, así que ¡manos la obra!

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 120 ml de aceite
  • 200 g de harina
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 150 ml de jugo de naranja
  • Ralladura de 1 naranja
Una buena porción de este budín de naranja alegrará tus días
Receta del budín de naranja más rico.

Receta del budín de naranja más rico.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde.
  2. Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
  3. Agregar el aceite y el jugo de naranja.
  4. Incorporar la ralladura.
  5. Mezclar la harina con el polvo de hornear y sumar a la preparación.
  6. Integrar hasta obtener una mezcla homogénea.
  7. Volcar en el molde.
  8. Hornear durante 35 minutos.
  9. Dejar enfriar antes de desmoldar. ¡Y listo!

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