La receta más sencilla para un budín de naranja exquisito
Aprendé cómo hacer el budín de naranja más rico con esta receta paso a paso. ¡Perfecto para la mediatarde!
No hay nada más rico que un buen budín de naranja. Su sabor fresco, ligeramente ácido y dulce al mismo tiempo lo convierte en una opción perfecta para el desayuno o la mediatarde. Es una receta simple, así que ¡manos la obra!
Ingredientes
- 3 huevos
- 180 g de azúcar
- 120 ml de aceite
- 200 g de harina
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 150 ml de jugo de naranja
- Ralladura de 1 naranja
Paso a paso de la receta
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde.
- Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
- Agregar el aceite y el jugo de naranja.
- Incorporar la ralladura.
- Mezclar la harina con el polvo de hornear y sumar a la preparación.
- Integrar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Volcar en el molde.
- Hornear durante 35 minutos.
- Dejar enfriar antes de desmoldar. ¡Y listo!