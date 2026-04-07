Con esta receta no vas a creer lo fácil que es hacer croffles

Esta receta de croffles combina lo mejor del croissant y los waffles en una sola preparación irresistible. Con una textura crocante y un interior suave, son ideales para desayunos o meriendas especiales. Además, son fáciles de hacer y se pueden acompañar con opciones dulces o saladas.

2- Tomá cada masa de croissant y enrollala si no lo está.

4- Colocá la masa en la wafflera caliente.

5- Cociná hasta que esté dorada y crocante.

6- Retirá con cuidado.

7- Si querés versión dulce, espolvoreá con azúcar y agregá vainilla.

8- Sumá los toppings elegidos.

9- Serví caliente.

Súper sencillos de preparar Esta receta es tendencia mundial Reddit

De la cocina a la mesa

Esta receta de croffles es perfecta para innovar con algo simple y delicioso. La combinación de croissant prensado en wafflera genera una textura única, crocante por fuera y aireada por dentro. Podés hacer versiones dulces con dulce de leche o frutas, o saladas con queso y fiambres. Son ideales para sorprender en un brunch o merienda especial. Además, se preparan en pocos minutos y no requieren técnicas complicadas. ¡Hacelas!.