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Con esta receta no vas a creer lo fácil que es hacer croffles

Destacate con esta receta de croffles caseros, crocantes por fuera, tiernos por dentro y perfectos para un desayuno o merienda diferente y deliciosa.

Candela Spann

Receta con todos los secretos para croffles perfectos

Receta con todos los secretos para croffles perfectos

Cooking Frog

Esta receta de croffles combina lo mejor del croissant y los waffles en una sola preparación irresistible. Con una textura crocante y un interior suave, son ideales para desayunos o meriendas especiales. Además, son fáciles de hacer y se pueden acompañar con opciones dulces o saladas.

Croffles receta viral paso a paso
La receta admite toppings infinitos

La receta admite toppings infinitos

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 6 masas de croissant (pueden ser compradas o caseras).
  • 30 gramos de manteca.
  • 50 gramos de azúcar (opcional para versión dulce).
  • 5 gramos de esencia de vainilla (opcional).
  • Toppings a gusto (dulce de leche, frutas, chocolate, queso, etc.).

Paso a paso para crear unos croffles deliciosos

1- Precalentá la wafflera.

2- Tomá cada masa de croissant y enrollala si no lo está.

3- Untá ligeramente con manteca.

4- Colocá la masa en la wafflera caliente.

5- Cociná hasta que esté dorada y crocante.

6- Retirá con cuidado.

7- Si querés versión dulce, espolvoreá con azúcar y agregá vainilla.

8- Sumá los toppings elegidos.

9- Serví caliente.

Súper sencillos de preparar
Esta receta es tendencia mundial

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De la cocina a la mesa

Esta receta de croffles es perfecta para innovar con algo simple y delicioso. La combinación de croissant prensado en wafflera genera una textura única, crocante por fuera y aireada por dentro. Podés hacer versiones dulces con dulce de leche o frutas, o saladas con queso y fiambres. Son ideales para sorprender en un brunch o merienda especial. Además, se preparan en pocos minutos y no requieren técnicas complicadas. ¡Hacelas!.

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