Con esta receta no vas a creer lo fácil que es hacer croffles
Destacate con esta receta de croffles caseros, crocantes por fuera, tiernos por dentro y perfectos para un desayuno o merienda diferente y deliciosa.
Esta receta de croffles combina lo mejor del croissant y los waffles en una sola preparación irresistible. Con una textura crocante y un interior suave, son ideales para desayunos o meriendas especiales. Además, son fáciles de hacer y se pueden acompañar con opciones dulces o saladas.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 6 masas de croissant (pueden ser compradas o caseras).
- 30 gramos de manteca.
- 50 gramos de azúcar (opcional para versión dulce).
- 5 gramos de esencia de vainilla (opcional).
- Toppings a gusto (dulce de leche, frutas, chocolate, queso, etc.).
Paso a paso para crear unos croffles deliciosos
1- Precalentá la wafflera.
2- Tomá cada masa de croissant y enrollala si no lo está.
3- Untá ligeramente con manteca.
4- Colocá la masa en la wafflera caliente.
5- Cociná hasta que esté dorada y crocante.
6- Retirá con cuidado.
7- Si querés versión dulce, espolvoreá con azúcar y agregá vainilla.
8- Sumá los toppings elegidos.
9- Serví caliente.
De la cocina a la mesa
Esta receta de croffles es perfecta para innovar con algo simple y delicioso. La combinación de croissant prensado en wafflera genera una textura única, crocante por fuera y aireada por dentro. Podés hacer versiones dulces con dulce de leche o frutas, o saladas con queso y fiambres. Son ideales para sorprender en un brunch o merienda especial. Además, se preparan en pocos minutos y no requieren técnicas complicadas. ¡Hacelas!.