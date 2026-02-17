Para mates y picadas receta de pan de chips perfecta para disfrutar el verano

El verano es ideal para preparar cosas ricas, caseras y fáciles que acompañen mates , picadas o meriendas. Esta receta de pan de chips es perfecta para lograr un pan suave, esponjoso y con sabor irresistible. Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, vas a tener un pan casero que llena la cocina de aroma y ganas de comer.

Algunos panaderos reinventan la receta de pan de chips usando harinas integrales o versiones rellenas para opciones más modernas.

1. En un bowl grande colocá la harina , la sal y el azúcar . Mezclá bien y hacé un hueco en el centro.

2. Disolvé la levadura en la leche tibia y agregala al bowl. Sumá el huevo y la manteca blanda.

3. Mezclá hasta formar una masa y llevá a la mesada. Amasá durante 10 minutos hasta lograr una textura lisa y suave.

4. Colocá la masa en un bowl apenas aceitado, tapá y dejá leudar 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

5. Desgasificá y dividí en bollitos iguales. Dales forma redondeada y acomodalos en una placa enmantecada.

6. Dejá leudar nuevamente 30 minutos. Pincelá con huevo batido.

7. Llevá a horno precalentado a 180 °C por 20 a 25 minutos hasta que estén dorados. Dejá entibiar antes de servir.

Preparalos en pocos pasos La receta de pan de chips se volvió muy popular en panaderías argentinas por su textura esponjosa y su toque dulce irresistible. Shutterstock

El pan de chips se volvió popular en panaderías argentinas como opción dulce para el mate. Para conservarlo, guardalo en bolsa hermética hasta 3 días. También podés freezarlo ya cocido y calentarlo unos minutos en horno para que vuelva a quedar esponjoso. ¡Una tentación suave!.