Crumble de manzana fácil: receta crocante y lista en pocos pasos

El crumble de manzana es uno de esos postres riquísimos que no fallan. No requiere batidora y se arma directamente en una fuente, en una receta perfecta para aprovechar las manzanas maduras. Se puede servir solo, con una bocha de helado o apenas espolvoreado con azúcar impalpable, y funciona tanto recién salido del horno como tibio. Así que... ¡manos a la obra!