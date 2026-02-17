Presenta:

Estilo

|

Receta

Crumble de manzana fácil: receta crocante y lista en pocos pasos

Receta del postre clásico de manzana con cubierta crocante y aroma a canela, para preparar rápido y disfrutar tibio en cualquier momento.

MDZ Estilo

Postre en tiempo récord: crumble de manzana fácil y delicioso. Foto: Freepik

Postre en tiempo récord: crumble de manzana fácil y delicioso. Foto: Freepik

El crumble de manzana es uno de esos postres riquísimos que no fallan. No requiere batidora y se arma directamente en una fuente, en una receta perfecta para aprovechar las manzanas maduras. Se puede servir solo, con una bocha de helado o apenas espolvoreado con azúcar impalpable, y funciona tanto recién salido del horno como tibio. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (para una fuente mediana)

Para el relleno:

  • 4 manzanas medianas
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de canela
  • Jugo de medio limón

Para la cubierta:

  • 150 g de harina
  • 100 g de azúcar
  • 100 g de manteca fría
  • 1 pizca de sal
Crumble de manzana Una receta simple y en pocos pasos de crumble de manzana para sorprender a tu familia. Foto: Shutterstock
Una receta simple y en pocos pasos de crumble de manzana para sorprender a tu familia.

Una receta simple y en pocos pasos de crumble de manzana para sorprender a tu familia.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 180 °C.
  2. Pelá las manzanas, cortalas en cubos o láminas y colocálas en una fuente.
  3. Agregá el azúcar, la canela y el jugo de limón. Mezclá bien.
  4. En un bowl aparte mezclá la harina con el azúcar y la pizca de sal.
  5. Sumá la manteca fría en cubos y desgranala con los dedos hasta obtener una textura arenosa y con pequeños grumos.
  6. Distribuí esta mezcla por encima de las manzanas sin presionar demasiado.
  7. Horneá durante 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y las manzanas burbujeen.
  8. Retirá y dejá reposar unos minutos antes de servir. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas