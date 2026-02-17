Crumble de manzana fácil: receta crocante y lista en pocos pasos
Receta del postre clásico de manzana con cubierta crocante y aroma a canela, para preparar rápido y disfrutar tibio en cualquier momento.
El crumble de manzana es uno de esos postres riquísimos que no fallan. No requiere batidora y se arma directamente en una fuente, en una receta perfecta para aprovechar las manzanas maduras. Se puede servir solo, con una bocha de helado o apenas espolvoreado con azúcar impalpable, y funciona tanto recién salido del horno como tibio. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para una fuente mediana)
Para el relleno:
- 4 manzanas medianas
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de canela
- Jugo de medio limón
Para la cubierta:
- 150 g de harina
- 100 g de azúcar
- 100 g de manteca fría
- 1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180 °C.
- Pelá las manzanas, cortalas en cubos o láminas y colocálas en una fuente.
- Agregá el azúcar, la canela y el jugo de limón. Mezclá bien.
- En un bowl aparte mezclá la harina con el azúcar y la pizca de sal.
- Sumá la manteca fría en cubos y desgranala con los dedos hasta obtener una textura arenosa y con pequeños grumos.
- Distribuí esta mezcla por encima de las manzanas sin presionar demasiado.
- Horneá durante 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y las manzanas burbujeen.
- Retirá y dejá reposar unos minutos antes de servir. ¡Y listo!