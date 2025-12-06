Textura única: receta de pan de papa bien húmedo y perfecto

Esta receta de pan de papa es ideal para quienes buscan un pan casero súper tierno, húmedo y sabroso, perfecto para sándwiches , tostadas o para acompañar cualquier comida. La papa le aporta una textura incomparable y una miga suave que se mantiene fresca por más tiempo.

1. Herví las papas , pisalas y dejalas enfriar por completo.

Esta receta usa papa para mejorar la humedad y la vida útil del pan.

2. En un bowl, mezclá la harina , el azúcar , la sal y la levadura (colocá la sal lejos de la levadura ).

3. Sumá el puré de papa , la manteca y el huevo .

4. Agregá la leche de a poco y amasá hasta lograr una masa suave, ligeramente pegajosa.

5. Pasá a la mesada y amasá unos 8 minutos más.

6. Colocá la masa en un bowl aceitado, tapá y dejá levar hasta que duplique su tamaño.

7. Desgasificá, formá un pan o pancitos y acomodalos en una placa enmantecada.

8. Tapá y dejá levar nuevamente 30–40 minutos.

9. Horneá a 180°C durante 25–30 minutos o hasta dorar.

10. Enfriá sobre rejilla para mantener la miga aireada.

Listos para que los comas con lo que más te guste La receta tiene un origen europeo donde era común usar papa en panes económicos. Infobae

El pan de papa es popular en varios países porque la papa retiene humedad natural, lo que hace que esta receta se mantenga fresca por más tiempo que un pan común. Guardalo en un recipiente hermético hasta 3 días o freezalo en fetas para tostar cuando quieras. ¡Y a disfrutar!.