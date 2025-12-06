Salmón a la plancha con salsa de yogurt y eneldo: la receta fácil, más rica y refrescante

2 cucharadas de aceite de oliva o una cucharada de manteca

Preparás la salsa: en un bol mezclás el yogurt con la mayonesa si la usás, el eneldo picado, el jugo de limón y el ajo prensado; salpimentás con moderación y llevás a la heladera mientras cocinás el salmón para que tome frío y perfume.

Secás los filetes: con papel absorbente secás bien la superficie del salmón; salás con sal gruesa y pimienta por ambos lados, incluyendo la piel si la dejás.

Calentás la plancha/sartén: ponés la sartén a fuego medio-alto y agregás el aceite; esperás hasta que esté caliente pero sin humear (una gota de agua debería chisporrotear).

Cocinás con piel primero: colocás los filetes con la piel hacia abajo y apretás suavemente 5–8 segundos con una espátula para que hagan buen contacto; cocinás 4–5 minutos dependiendo del grosor sin moverlos para lograr una piel crocante.

Dás vuelta y terminás: girás los filetes con cuidado y cocinás 2–4 minutos más del lado de la carne, hasta que el centro quede rosado y jugoso (no seco); si preferís más cocción, dejás un minuto extra por lado.

Reposo breve: retirás el salmón de la sartén y lo dejás reposar 1–2 minutos sobre una rejilla o plato para que se asiente el jugo.