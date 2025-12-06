Salmón a la plancha con salsa de yogurt y eneldo: la receta fácil, más rica y refrescante
Filetes de salmón dorados en plancha con una salsa fría de yogurt y eneldo; una receta saludable, fácil y perfecta para servir en días calurosos.
El salmón a la plancha es una opción rápida, rica y ligera para los almuerzos de verano porque se cocina en minutos y mantiene su jugosidad. En esta receta, le agregamos una salsa fría de yogurt y eneldo que le termina de dar el toque espectacular. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
4 filetes de salmón (150–180 g cada uno) con piel opcional
Sal gruesa y pimienta negra recién molida
2 cucharadas de aceite de oliva o una cucharada de manteca
1 pote de yogurt natural (150 g) o yogurt griego
1 cucharada de mayonesa (opcional para más cuerpo)
1 cucharada de eneldo fresco picado (o 1 cdita seco)
Jugo de ½ limón
1 diente de ajo pequeño prensado (opcional)
Rodajas de limón para acompañar
Paso a paso de la receta
Preparás la salsa: en un bol mezclás el yogurt con la mayonesa si la usás, el eneldo picado, el jugo de limón y el ajo prensado; salpimentás con moderación y llevás a la heladera mientras cocinás el salmón para que tome frío y perfume.
Secás los filetes: con papel absorbente secás bien la superficie del salmón; salás con sal gruesa y pimienta por ambos lados, incluyendo la piel si la dejás.
Calentás la plancha/sartén: ponés la sartén a fuego medio-alto y agregás el aceite; esperás hasta que esté caliente pero sin humear (una gota de agua debería chisporrotear).
Cocinás con piel primero: colocás los filetes con la piel hacia abajo y apretás suavemente 5–8 segundos con una espátula para que hagan buen contacto; cocinás 4–5 minutos dependiendo del grosor sin moverlos para lograr una piel crocante.
Dás vuelta y terminás: girás los filetes con cuidado y cocinás 2–4 minutos más del lado de la carne, hasta que el centro quede rosado y jugoso (no seco); si preferís más cocción, dejás un minuto extra por lado.
Reposo breve: retirás el salmón de la sartén y lo dejás reposar 1–2 minutos sobre una rejilla o plato para que se asiente el jugo.
Servís con la salsa: colocás cada filete en el plato y ponés una cucharada generosa de salsa de yogurt y eneldo encima o al lado; acompañás con rodajas de limón para quien quiera agregar más acidez. ¡Y listo!