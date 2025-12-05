Presenta:

Tendencias

|

Receta

Brownie explosivo: receta keto de chocolate sin culpas

Esta receta de brownie keto te demuestra que comer bajo en carbohidratos no significa resignar sabor: prepará un postre húmedo, intenso y súper chocolateado.

Candela Spann

Chocolate total: receta de brownie keto con textura perfecta.

Chocolate total: receta de brownie keto con textura perfecta.

Revista Rainbow

Si buscás una receta fácil, bien chocolotuda y baja en carbohidratos, este brownie keto te va a encantar. En pocos pasos podés preparar un postre húmedo, intenso y perfecto para darse un gusto sin salir de tu alimentación. Esta preparación es ideal para quienes quieren algo dulce sin azúcar y con ingredientes simples que seguramente ya tenés en casa.

Rinde: 8 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes para un brownie perfecto

  • 120 g de manteca.

  • 100 g de chocolate amargo sin azúcar.

  • 3 huevos.

  • ½ taza de eritritol.

  • ½ taza de harina de almendras.

  • 2 cdas de cacao amargo.

  • 1 cdita de esencia de vainilla.

  • 1 pizca de sal.

  • Opcional: nueces picadas.

Si sos amante del chocolate este brownie es para vos
Esta receta keto nació como una adaptación para no resignar el sabor intenso del chocolate.

Esta receta keto nació como una adaptación para no resignar el sabor intenso del chocolate.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Derretí la manteca con el chocolate a baño María o en intervalos cortos en el microondas. Mezclá hasta obtener una crema lisa.

2. En otro bowl, batí los huevos con el eritritol hasta integrar bien, sin llegar a espumar demasiado.

3. Sumá la mezcla de chocolate derretido y mezclá con movimientos envolventes.

4. Agregá la harina de almendras, el cacao, la vainilla y la sal. Uní hasta formar una mezcla homogénea.

5. Si querés, sumá nueces.

6. Volcá la preparación en un molde cuadrado enmantecado y cociná a 170 °C durante 18–22 minutos.

7. Dejá enfriar, cortá y disfrutá. No lo sobrecocines para mantenerlo bien húmedo.

Disfrutalo con la infusión que más te guste
La receta keto de brownie suele llevar menos pasos que la tradicional.

La receta keto de brownie suele llevar menos pasos que la tradicional.

Esta receta se popularizó entre los amantes del “keto baking” porque la harina de almendras aporta humedad natural, logrando un brownie más denso y suave que muchas versiones tradicionales. Conservá el brownie en heladera hasta 5 días, bien cubierto, o freezalo por porciones para tener siempre algo rico a mano. ¡Preparalo muy fácil!.

Archivado en

Notas Relacionadas