Brownie explosivo: receta keto de chocolate sin culpas
Esta receta de brownie keto te demuestra que comer bajo en carbohidratos no significa resignar sabor: prepará un postre húmedo, intenso y súper chocolateado.
Si buscás una receta fácil, bien chocolotuda y baja en carbohidratos, este brownie keto te va a encantar. En pocos pasos podés preparar un postre húmedo, intenso y perfecto para darse un gusto sin salir de tu alimentación. Esta preparación es ideal para quienes quieren algo dulce sin azúcar y con ingredientes simples que seguramente ya tenés en casa.
Rinde: 8 porciones
Te Podría Interesar
Ingredientes para un brownie perfecto
-
120 g de manteca.
100 g de chocolate amargo sin azúcar.
3 huevos.
½ taza de eritritol.
½ taza de harina de almendras.
2 cdas de cacao amargo.
1 cdita de esencia de vainilla.
1 pizca de sal.
Opcional: nueces picadas.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Derretí la manteca con el chocolate a baño María o en intervalos cortos en el microondas. Mezclá hasta obtener una crema lisa.
2. En otro bowl, batí los huevos con el eritritol hasta integrar bien, sin llegar a espumar demasiado.
3. Sumá la mezcla de chocolate derretido y mezclá con movimientos envolventes.
4. Agregá la harina de almendras, el cacao, la vainilla y la sal. Uní hasta formar una mezcla homogénea.
5. Si querés, sumá nueces.
6. Volcá la preparación en un molde cuadrado enmantecado y cociná a 170 °C durante 18–22 minutos.
7. Dejá enfriar, cortá y disfrutá. No lo sobrecocines para mantenerlo bien húmedo.
Esta receta se popularizó entre los amantes del “keto baking” porque la harina de almendras aporta humedad natural, logrando un brownie más denso y suave que muchas versiones tradicionales. Conservá el brownie en heladera hasta 5 días, bien cubierto, o freezalo por porciones para tener siempre algo rico a mano. ¡Preparalo muy fácil!.