Prepará un trago sin alcohol de frutillas y naranja con albahaca: receta paso a paso
Receta de un trago frutal y aromático con frutillas, naranja y albahaca, fácil de preparar y perfecto para disfrutar bien frío en cualquier momento del día.
Este trago sin alcohol se apoya en una combinación bien veraniega de frutillas, naranja y un toque herbal. Es una bebida fragante y equilibrada, para quienes buscan algo frutal pero con un toque más sofisticado. La preparación de esta receta es simple, pero el secreto está en trabajar la fruta con cuidado para extraer su jugo natural. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (para 1 vaso grande)
-
4 a 5 frutillas maduras
Jugo de ½ naranja (o limón)
4 hojas de albahaca fresca
1 cucharada de azúcar o almíbar
Agua con gas bien fría
Hielo en cantidad
Rodaja de naranja o frutilla para decorar (opcional)
Paso a paso de la receta
-
Las frutillas se lavan, se les retira el cabito y se cortan en cuartos.
En el fondo de un vaso se colocan las frutillas junto con el azúcar o el almíbar y las hojas de albahaca. Se presionan suavemente para liberar jugo y aroma, evitando romper completamente las hierbas.
Se agrega el jugo de naranja recién exprimido y se mezcla para integrar.
El vaso se llena con hielo hasta el borde, asegurando una temperatura bien fría.
Se completa con agua con gas, vertiéndola despacio para conservar la burbuja.
Se mezcla suavemente una sola vez y se decora con una rodaja de naranja o una frutilla fresca.
Se sirve de inmediato. ¡Y listo!