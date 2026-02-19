Presenta:

Prepará un trago sin alcohol de frutillas y naranja con albahaca: receta paso a paso

Receta de un trago frutal y aromático con frutillas, naranja y albahaca, fácil de preparar y perfecto para disfrutar bien frío en cualquier momento del día.

MDZ Estilo

Prepará el mocktail más rico.

Este trago sin alcohol se apoya en una combinación bien veraniega de frutillas, naranja y un toque herbal. Es una bebida fragante y equilibrada, para quienes buscan algo frutal pero con un toque más sofisticado. La preparación de esta receta es simple, pero el secreto está en trabajar la fruta con cuidado para extraer su jugo natural. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (para 1 vaso grande)

  • 4 a 5 frutillas maduras

  • Jugo de ½ naranja (o limón)

  • 4 hojas de albahaca fresca

  • 1 cucharada de azúcar o almíbar

  • Agua con gas bien fría

  • Hielo en cantidad

  • Rodaja de naranja o frutilla para decorar (opcional)

Prepará esta receta fácil para un trago riquísimo.

Paso a paso de la receta

  1. Las frutillas se lavan, se les retira el cabito y se cortan en cuartos.

  2. En el fondo de un vaso se colocan las frutillas junto con el azúcar o el almíbar y las hojas de albahaca. Se presionan suavemente para liberar jugo y aroma, evitando romper completamente las hierbas.

  3. Se agrega el jugo de naranja recién exprimido y se mezcla para integrar.

  4. El vaso se llena con hielo hasta el borde, asegurando una temperatura bien fría.

  5. Se completa con agua con gas, vertiéndola despacio para conservar la burbuja.

  6. Se mezcla suavemente una sola vez y se decora con una rodaja de naranja o una frutilla fresca.

  7. Se sirve de inmediato. ¡Y listo!

