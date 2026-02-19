Prepará un trago sin alcohol de frutillas y naranja con albahaca: receta paso a paso

Este trago sin alcohol se apoya en una combinación bien veraniega de frutillas, naranja y un toque herbal. Es una bebida fragante y equilibrada, para quienes buscan algo frutal pero con un toque más sofisticado. La preparación de esta receta es simple, pero el secreto está en trabajar la fruta con cuidado para extraer su jugo natural. ¡Manos a la obra!