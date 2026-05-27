Todos los Sociales de la inauguración de Circuito Pinar del Este
Se trata del cuarto espacio dentro del formato de strip center Circuito, de Kristich desarrollos inmobiliarios. En la nota, los pormenores y las fotos.
Con presencia de empresarios, políticos, periodistas e invitados especiales fue inaugurado Circuito Pinar del Este, el nuevo desarrollo comercial de Circuito Strip Center, unidad de negocios de Kristich Desarrollos, ubicado sobre Lateral Sur Acceso Este, en el departamento de Guaymallén.
El proyecto representa una inversión privada que abarca más de 8.000 metros cuadrados y cuenta con 25 marcas comerciales, generando más de 200 puestos de trabajo directos para Mendoza.
Circuito Pinar del Este forma parte de la expansión de la primera red de strip centers de Mendoza, un modelo comercial moderno, abierto y de cercanía, pensado para resolver necesidades cotidianas en un mismo lugar, integrando servicios, bienestar, gastronomía, entrenamiento y consumo diario.
Entre las principales marcas que integrarán el nuevo centro comercial se destacan: Lorenzo Automotores, Level Gym, Central de Bebidas, La Popular, Blanco y Negro y La Vene, entre otras propuestas que conformarán un ecosistema comercial diverso y estratégico para la zona.
Desde Kristich Desarrollos se destacó que este nuevo espacio busca acompañar el crecimiento urbano de Guaymallén, aportando infraestructura comercial, generación de empleo y nuevos puntos de encuentro para la comunidad.
Bajo el concepto “Todo lo que buscás, justo donde lo querés”, Circuito propone un formato comercial ágil, accesible y alineado a las nuevas dinámicas de consumo y vida cotidiana.
La inauguración contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de Guaymallén Marcos Calvente y autoridades del sector público, empresarios, marcas, medios de comunicación e invitados especiales.
La palabra de Flavio Kristich: "Circuito es un orgullo absoluto para mi"
"Siento una felicidad enorme de inaugurar este cuarto espacio comercial. Imaginate la satisfacción que siento, que puedo decir que en este espacio han confiado marcas que están presentes y funcionan ya en los otros tres Circuito: quiero darle la bienvenida a esas marcas que nos fidelizaron de alguna manera, que vuelven a confiar, y por supuesto también a las nuevas que han apostado a este hermoso centro en Guaymallén", expresó Flavio Kristich a MDZ.
"Este espacio va a ser no solo el más grande, el que más afluencia de visitantes tenga. Con la alianza que hemos hecho con Carrefour, sumadas a estas buenas marcas locales que nos permiten crecer cada día más, auguro un gran éxito", siguió Kristich.
"Este formato de negocio de cercanía, donde la primera necesidad es una compra dinámica, una compra ágil, es lo que hoy valora el consumidor. El strip center es hoy por hoy el tipo de centro comercial que quiere la gente, y nosotros hemos tratado de mejorar conceptualmente este tipo de espacio enfocándonos en cuatro pilares: seguridad, estacionamiento, estética, y siempre, siempre, buenas marcas", finalizó Flavio.