Todos los Sociales de la inauguración de Circuito Pinar del Este

Con presencia de empresarios, políticos, periodistas e invitados especiales fue inaugurado Circuito Pinar del Este, el nuevo desarrollo comercial de Circuito Strip Center, unidad de negocios de Kristich Desarrollos, ubicado sobre Lateral Sur Acceso Este, en el departamento de Guaymallén.

El proyecto representa una inversión privada que abarca más de 8.000 metros cuadrados y cuenta con 25 marcas comerciales, generando más de 200 puestos de trabajo directos para Mendoza.

Circuito Pinar del Este forma parte de la expansión de la primera red de strip centers de Mendoza, un modelo comercial moderno, abierto y de cercanía, pensado para resolver necesidades cotidianas en un mismo lugar, integrando servicios, bienestar, gastronomía, entrenamiento y consumo diario.

Entre las principales marcas que integrarán el nuevo centro comercial se destacan: Lorenzo Automotores, Level Gym, Central de Bebidas, La Popular, Blanco y Negro y La Vene, entre otras propuestas que conformarán un ecosistema comercial diverso y estratégico para la zona.

Desde Kristich Desarrollos se destacó que este nuevo espacio busca acompañar el crecimiento urbano de Guaymallén, aportando infraestructura comercial, generación de empleo y nuevos puntos de encuentro para la comunidad.

Bajo el concepto “Todo lo que buscás, justo donde lo querés”, Circuito propone un formato comercial ágil, accesible y alineado a las nuevas dinámicas de consumo y vida cotidiana.

La inauguración contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de Guaymallén Marcos Calvente y autoridades del sector público, empresarios, marcas, medios de comunicación e invitados especiales.

La palabra de Flavio Kristich: "Circuito es un orgullo absoluto para mi"

"Siento una felicidad enorme de inaugurar este cuarto espacio comercial. Imaginate la satisfacción que siento, que puedo decir que en este espacio han confiado marcas que están presentes y funcionan ya en los otros tres Circuito: quiero darle la bienvenida a esas marcas que nos fidelizaron de alguna manera, que vuelven a confiar, y por supuesto también a las nuevas que han apostado a este hermoso centro en Guaymallén", expresó Flavio Kristich a MDZ.

"Este espacio va a ser no solo el más grande, el que más afluencia de visitantes tenga. Con la alianza que hemos hecho con Carrefour, sumadas a estas buenas marcas locales que nos permiten crecer cada día más, auguro un gran éxito", siguió Kristich.

"Este formato de negocio de cercanía, donde la primera necesidad es una compra dinámica, una compra ágil, es lo que hoy valora el consumidor. El strip center es hoy por hoy el tipo de centro comercial que quiere la gente, y nosotros hemos tratado de mejorar conceptualmente este tipo de espacio enfocándonos en cuatro pilares: seguridad, estacionamiento, estética, y siempre, siempre, buenas marcas", finalizó Flavio.

No te pierdas la galería de fotos de MDZ Sociales:

Strip Center Circuito (14) Foto de hermanos: Flavio Kristich, Iván Kristich y Gabriel Kristich. Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (8) Caro García, Vero Lopresti, Flor Décima, Fernanda Páez, Ángeles Barcarollo, Gustavo Rodríguez.

Strip Center Circuito (4) Sabrina Puche, Ana Laura Morales, Julieta Cantero, Marcelo Sosa y Andrés Lucero.

Strip Center Circuito (3) Juan Carlos Castiglia y Mónica Patiño.

Strip Center Circuito (6) Emiliano Barta, Juan Manuel Lavado , Giuliana D‘ Andrea, Sofía Salina Indovino y Octavio Carbone Sottano.

Strip Center Circuito (5) Carlos Porta, María Celia Romero y Sergio Cantero.

Strip Center Circuito (12) Ornella Ferrara fue la locutora del evento.

Strip Center Circuito (2) Flavio Kristich, el anfitrión.

Strip Center Circuito (11) Flavio Kristich, Luis Zambonini y Sergio Cantero.

Strip Center Circuito (7) Daniel Pérez, Guillermina Herrera, Germán Sosa y Gabriel Quinteros.

Strip Center Circuito (22) Marcos Calvente, Alfredo Cornejo y Flavio Kristich recorren el flamante Circuito Pinar del Este. Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (21) Jorge Mosso, Andrés Zavattieri, Sergio Cantero y José Luis Saldaña. Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (9) Analía Banno y Giovani Alarcón.

Strip Center Circuito (20) Marcos Calvente junto a Flavio Kristich. Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (10) Omar Guzmán y Sofía Salina Indovino.

Strip Center Circuito (13) Iván Kristich, Miguel Ripa y Gabriel Kristich.

Strip Center Circuito (23) Mientras Calvente responde mensajes, Cornejo y Kristich conversan. Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (18) Facundo Villegas, juan Rodríguez, José Casabene , Federico Aulicio y Nicolás González -Central de Bebidas-. Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (19) Luis Zambonini, Fabiola Sosa, Mariela Aguer y Diego Lago. Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (24) Buena onda: Alfredo Cornejo y Flavio Kristich. Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (25) Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (26) Flavio Kristich, orgulloso, agradeció a las marcas que confían en Circuito. Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (29) Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (27) Marcos Garcia / MDZ

Marcos Calvente Strip Center Circuito (28) El intendente de Guaymallén Marcos Calvente brindó unas palabras. Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (33) Cornejo destacó la importancia de que los empresarios y miembros del sector privado sigan apostando por la provincia. Marcos Garcia / MDZ

Alfredo Cornejo Strip Center Circuito (30) Cornejo se mostró feliz en la inauguración del Strip Center Circuito Pinar del Este. Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (34) El gobernador también dirigió unas palabras a los presentes. Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (35) El instante de la inauguración: ¡se desataron los nudos de la cinta roja! Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (36) ¡Aplausos y alegría! Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (37) Marcos Garcia / MDZ

Strip Center Circuito (38) El recorrido por los diferentes sectores del Strip Center. Marcos Garcia / MDZ