La receta perfecta del verano: licuado de pomelo ¡super refrescante y en pocos pasos!
Fresco y cítrico, este licuado de pomelo es una receta ideal para hidratarse y refrescarse durante el verano.
Refrescante, ácido y revitalizante, este licuado de pomelo es una receta ideal para el verano. Perfecto para arrancar el día, acompañar un almuerzo liviano o cortar el calor de la tarde, aporta frescura natural y un sabor intenso, bien cítrico. Prepararlo es super fácil ¡manos a la obra!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 2 vasos)
-
Pomelos rosados o blancos – 2 unidades
Agua fría – 250 ml
Azúcar, miel o edulcorante – a gusto
Hielo – a gusto
Menta fresca (opcional) – algunas hojas
Paso a paso para un licuado bien fresco
1- Pelá los pomelos, retirando bien la parte blanca para evitar exceso de amargor en la receta.
2- Colocá los gajos en la licuadora junto con el agua fría.
3- Agregá el endulzante elegido según tu gusto.
4- Sumá hielo y licuá hasta obtener una textura homogénea.
5- Probá y ajustá dulzor o acidez antes de servir bien frío.
De la cocina a la mesa
Este licuado de pomelo es ideal para el verano argentino: liviano, refrescante y perfecto para días de calor intenso. Servilo en vaso alto, con hielo y una hojita de menta, como alternativa natural a las bebidas industrializadas. Te recomendamos preparlo en cantidad, para compartirlo con tus seres queridos ¡lo van a amar! Ahora, sin más ¡a disfrutar!