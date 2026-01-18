La receta perfecta del verano: licuado de pomelo ¡super refrescante y en pocos pasos!

Refrescante, ácido y revitalizante, este licuado de pomelo es una receta ideal para el verano . Perfecto para arrancar el día, acompañar un almuerzo liviano o cortar el calor de la tarde, aporta frescura natural y un sabor intenso , bien cítrico. Prepararlo es super fácil ¡manos a la obra!

Cómo hacer licuado de pomelo bien refrescante, perfecto para el verano

1- Pelá los pomelos , retirando bien la parte blanca para evitar exceso de amargor en la receta .

2- Colocá los gajos en la licuadora junto con el agua fría.

3- Agregá el endulzante elegido según tu gusto.

4- Sumá hielo y licuá hasta obtener una textura homogénea.

5- Probá y ajustá dulzor o acidez antes de servir bien frío.

Licuado de pomelo casero y saludable Licuado de pomelo casero y saludable, listo para disfrutar en el verano argentino Shutterstock

De la cocina a la mesa

Este licuado de pomelo es ideal para el verano argentino: liviano, refrescante y perfecto para días de calor intenso. Servilo en vaso alto, con hielo y una hojita de menta, como alternativa natural a las bebidas industrializadas. Te recomendamos preparlo en cantidad, para compartirlo con tus seres queridos ¡lo van a amar! Ahora, sin más ¡a disfrutar!