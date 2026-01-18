Presenta:

La receta perfecta del verano: licuado de pomelo ¡super refrescante y en pocos pasos!

Fresco y cítrico, este licuado de pomelo es una receta ideal para hidratarse y refrescarse durante el verano.

Receta de licuado cítrico ideal para el calor
Refrescante, ácido y revitalizante, este licuado de pomelo es una receta ideal para el verano. Perfecto para arrancar el día, acompañar un almuerzo liviano o cortar el calor de la tarde, aporta frescura natural y un sabor intenso, bien cítrico. Prepararlo es super fácil ¡manos a la obra!

Cómo hacer licuado de pomelo bien refrescante
Ingredientes (rinde 2 vasos)

  • Pomelos rosados o blancos – 2 unidades

  • Agua fría – 250 ml

  • Azúcar, miel o edulcorante – a gusto

  • Hielo – a gusto

  • Menta fresca (opcional) – algunas hojas

Paso a paso para un licuado bien fresco

1- Pelá los pomelos, retirando bien la parte blanca para evitar exceso de amargor en la receta.

2- Colocá los gajos en la licuadora junto con el agua fría.

3- Agregá el endulzante elegido según tu gusto.

4- Sumá hielo y licuá hasta obtener una textura homogénea.

5- Probá y ajustá dulzor o acidez antes de servir bien frío.

Licuado de pomelo casero y saludable
De la cocina a la mesa

Este licuado de pomelo es ideal para el verano argentino: liviano, refrescante y perfecto para días de calor intenso. Servilo en vaso alto, con hielo y una hojita de menta, como alternativa natural a las bebidas industrializadas. Te recomendamos preparlo en cantidad, para compartirlo con tus seres queridos ¡lo van a amar! Ahora, sin más ¡a disfrutar!

