Aprendé a hacer una tarta rústica de frutillas con esta receta fácil

Receta de una galette dulce con frutillas frescas y masa crocante, para un postre simple pero vistoso.

La galette de frutilla más rica.

Jugosa, fresca y con masa crocante apenas dorada, esta receta de tarta rústica de frutillas se arma sin molde y queda espectacular para una merienda especial o un postre de verano. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

Para la masa:

  • 200 g de harina 0000
  • 100 g de manteca fría
  • 50 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 pizca de sal

Para el relleno:

  • 300 g de frutillas frescas
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de maicena
  • Jugo de medio limón
Paso a paso de la receta

  1. Mezclá la harina con el azúcar y la sal.
  2. Agregá la manteca fría en cubos y desgranala con los dedos hasta lograr una textura arenosa.
  3. Incorporá el huevo y uní hasta formar una masa. Dejá reposar 20 minutos en heladera.
  4. Cortá las frutillas y mezclalas con el azúcar, el limón y la maicena.
  5. Estirá la masa en forma circular sobre papel manteca.
  6. Colocá el relleno en el centro dejando bordes libres.
  7. Plegá los bordes hacia adentro de forma irregular.
  8. Horneá a 180 °C durante 30 a 35 minutos hasta que esté dorada.
  9. Dejá entibiar antes de cortar. ¡Y listo!

