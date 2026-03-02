Aprendé a hacer una tarta rústica de frutillas con esta receta fácil
Receta de una galette dulce con frutillas frescas y masa crocante, para un postre simple pero vistoso.
Jugosa, fresca y con masa crocante apenas dorada, esta receta de tarta rústica de frutillas se arma sin molde y queda espectacular para una merienda especial o un postre de verano. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
Para la masa:
- 200 g de harina 0000
- 100 g de manteca fría
- 50 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 pizca de sal
Para el relleno:
- 300 g de frutillas frescas
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de maicena
- Jugo de medio limón
Paso a paso de la receta
- Mezclá la harina con el azúcar y la sal.
- Agregá la manteca fría en cubos y desgranala con los dedos hasta lograr una textura arenosa.
- Incorporá el huevo y uní hasta formar una masa. Dejá reposar 20 minutos en heladera.
- Cortá las frutillas y mezclalas con el azúcar, el limón y la maicena.
- Estirá la masa en forma circular sobre papel manteca.
- Colocá el relleno en el centro dejando bordes libres.
- Plegá los bordes hacia adentro de forma irregular.
- Horneá a 180 °C durante 30 a 35 minutos hasta que esté dorada.
- Dejá entibiar antes de cortar. ¡Y listo!