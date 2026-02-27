El secreto del limonero saludable: para qué sirve pasarle limón

El limonero puede beneficiarse con un simple limón: este truco casero promete ayudar a prevenir plagas y fortalecer la planta de forma natural.

El aroma del limón ayuda a mantener alejadas hormigas y pulgones del limonero. Foto: IA

Frotar limón en el limonero es un truco de jardinería que muchos recomiendan para estimular la planta y mejorar su desarrollo. Esta técnica que esta en tendencia puede parecer contradictoria pero es una práctica que tiene fundamentos vinculados al cuidado del follaje y a la prevención de plagas.

Para qué sirve frotar limón en el limonero Como sabemos, el limón tiene grandes propiedades, cuando no lo usamos para las comidas o bebidas, lo usamos en limpieza por sus propieades acidas. En este sentido, frotar suavemente un limón cortado sobre el tronco o algunas hojas puede generar un efecto repelente que puede ayudar a ahuyentar insectos como hormigas o pulgones.

Además, el aroma cítrico actúa como desinfectante natural en pequeñas heridas del tronco o ramas podadas recientemente. Esto puede colaborar en la prevención de hongos y bacterias, siempre que no se aplique en exceso ni bajo sol intenso.

limon usado Este truco con limón se recomienda como medida preventiva y no como tratamiento definitivo. Foto: Archivo Por qué lo recomiendan los aficionados a la jardinería Quienes impulsan este método lo consideran una alternativa ecológica frente a productos químicos. Es una opción casera, económica y fácil de aplicar, especialmente en huertas o jardines domésticos donde se priorizan soluciones naturales.

Sin embargo, especialistas advierten que no reemplaza tratamientos fitosanitarios cuando existen plagas avanzadas o enfermedades instaladas. El uso debe ser moderado, evitando saturar la planta con jugo ácido que podría alterar el equilibrio de la corteza.