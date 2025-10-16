Cómo eliminar las garrapatas con un solo ingrediente que tenés en casa
Aprendé cómo eliminar garrapatas de la cama y las frazadas de forma segura, protegiendo a tus mascotas y a toda la familia.
Las garrapatas suelen aparecer con mayor frecuencia en épocas de calor o humedad, y pueden esconderse en rincones del hogar, jardines o directamente en el pelaje de las mascotas. En casa buscan lugares cálidos y oscuros para refugiarse, por eso es común que se escondan entre las telas de su cama. Aunque puede parecer difícil erradicarlas, existe una solución casera y económica: el vinagre blanco.
Cómo usar el vinagre para eliminar garrapatas de la cama
- Prepará una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y agua caliente.
- Rociá la mezcla sobre el colchón, las sábanas y las frazadas (siempre que el material lo permita) que use tu mascota.
- Dejá actuar unos minutos y luego pasá un paño húmedo o aspirá para retirar los restos.
- Lavá la ropa de cama con agua caliente y, si es posible, secala al sol.
El vinagre ayuda a eliminar y repeler las garrapatas gracias a su olor ácido y sus propiedades desinfectantes. Además, es una alternativa natural que no daña los tejidos ni deja residuos químicos.
Recomendaciones adicionales
- Ventilá la habitación a diario.
- Mantené alejadas a las mascotas de la cama si detectás una infestación.
- Repetí el proceso una vez por semana durante los meses de calor o humedad.
Con este sencillo método podés mantener la cama de tu perro y sus juguetes libres de garrapatas y lograr un descanso más limpio y saludable.