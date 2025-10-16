Cómo eliminar las garrapatas con un solo ingrediente que tenés en casa

Las garrapatas suelen aparecer con mayor frecuencia en épocas de calor o humedad, y pueden esconderse en rincones del hogar, jardines o directamente en el pelaje de las mascotas. En casa buscan lugares cálidos y oscuros para refugiarse, por eso es común que se escondan entre las telas de su cama. Aunque puede parecer difícil erradicarlas, existe una solución casera y económica: el vinagre blanco.