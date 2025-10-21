La planta arbustiva que conquista los jardines en primavera por su aroma irresistible
No son las rosas ni los jazmínes, esta planta puede decorar tu jardín con flores únicas y un aroma irresistible.
La llegada de la primavera nos impulsa a buscar la mejor planta para decorar y aromatizar el jardín. Automáticamente, pensamos en rosales o jazmínes. Sin embargo, hay otras opciones menos conocidas pero igualmente recomendada por los jardineros que conquista por su elegancia y fragancia.
Hablamos de la gardernia, un arbusto de flores blancas que enamora a quienes pasen cerca. Tanto sus flores como sus hojas verdes brillantes desprenden un perfume intenso, similar al jazmín pero más duradero.
Te Podría Interesar
Por qué elegir la gardenia para tu jardín
La gardernia es una planta versátil que permite plantarla tanto en macetas como en el suelo, lo que la hace perfecta para jardines, balcones o terrazas. Además, florece desde la primavera hasta fines del verano, ofreciendo un espectáculo visual y aromático durante varios meses.
Cuidados básicos para mantenerla saludable
Luz: necesita buena iluminación, pero sin sol directo durante las horas más fuertes.
Riego: prefiere un sustrato húmedo, sin encharcar. Lo ideal es regar con agua filtrada o de lluvia para evitar el exceso de cal.
Temperatura: es sensible al frío, por lo que conviene protegerla en invierno.
Poda: después de la floración, se recomienda una ligera poda para favorecer el crecimiento de nuevos brotes.
La gardenia se ha convertido en una de las plantas preferidas para ambientar espacios al aire libre o incluso interiores luminosos. Su presencia transforma cualquier rincón en un pequeño oasis perfumado, además atrae a polinizadores como mariposas o colibríes.