La planta arbustiva que conquista los jardines en primavera por su aroma irresistible

No son las rosas ni los jazmínes, esta planta puede decorar tu jardín con flores únicas y un aroma irresistible.

La llegada de la primavera nos impulsa a buscar la mejor planta para decorar y aromatizar el jardín. Automáticamente, pensamos en rosales o jazmínes. Sin embargo, hay otras opciones menos conocidas pero igualmente recomendada por los jardineros que conquista por su elegancia y fragancia.

Hablamos de la gardernia, un arbusto de flores blancas que enamora a quienes pasen cerca. Tanto sus flores como sus hojas verdes brillantes desprenden un perfume intenso, similar al jazmín pero más duradero.

Por qué elegir la gardenia para tu jardín La gardernia es una planta versátil que permite plantarla tanto en macetas como en el suelo, lo que la hace perfecta para jardines, balcones o terrazas. Además, florece desde la primavera hasta fines del verano, ofreciendo un espectáculo visual y aromático durante varios meses.