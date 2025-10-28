Adiós a las picaduras de mosquitos: tres plantas para un cuidado diario y económico

Cuando sube la temperatura, el zumbido en la oreja se vuelve una escena clásica de las noches de verano. Más allá de la molestia, los mosquitos pueden transmitir enfermedades, por eso conviene sumar capas de protección. No todo pasa por aerosoles fuertes o fragancias que marean

También existen alternativas caseras, económicas y de aroma amable, que sirven para el día a día. La clave está en usar plantas aromáticas conocidas, preparar pequeñas cantidades y reaplicar con constancia. Lavanda , citronela y menta son un buen punto de partida para armar un kit sencillo que acompaña a toda la familia.

Si buscás algo amable con la piel, la lavanda es la puerta de entrada ideal. Podés mezclar 8 a 10 gotas de su aceite esencial con 100 ml de tu crema humectante y aplicar en zonas expuestas por la mañana y a la tarde. También funciona en formato spray: hacé una infusión con ½ taza de agua y una cucharada de flores, dejá enfriar, colá y pasá a un atomizador; sumá ½ taza de alcohol etílico de uso cosmético, cerrá y agitá.

Usalo en brazos y piernas, lejos de ojos y mucosas. Si transpirás o estás al aire libre, reaplicá cada dos o tres horas. Truco útil: guardá el frasco en lugar fresco y agitalo antes de cada uso para que no se separen las fases.

La citronela es un infaltable por su perfume intenso. Para una crema aromatizada, combiná 20 gotas de aceite esencial con 100 ml de humectante y extendé en la piel al comenzar y terminar el día. ¿Preferís un spray? Prepará una tisana con ½ litro de agua y cinco hojas frescas; herví 10 minutos, enfriá, colá y llevá a un pulverizador. Podés agregar un chorrito de alcohol cosmético para conservar mejor.

Usalo también sobre la ropa (probá antes en un sector pequeño) para sumar una barrera aromática. Si tenés piel muy sensible, bajá la cantidad de gotas o elegí la versión de infusión, que es más amable y permite reaplicar seguido sin saturar.

Menta: frescura instantánea para días pesados

La menta deja sensación limpia y ayuda a espantar insectos en jornadas calurosas. La receta es simple: ½ taza de agua + 1 cucharada de hojas secas; llevá a hervor, dejá reposar, colá y poné en un atomizador. Agregá ½ taza de alcohol cosmético, cerrá y agitá. Es una mezcla liviana que podés usar varias veces al día. En embarazadas y niños pequeños, priorizá siempre diluciones suaves y evitá aceites concentrados; ante cualquier irritación, suspendé. Consejo de orden: si vas a combinar con protector solar, aplicá primero el fotoprotector, esperá 15 minutos y recién después el repelente.

Más allá de la receta, los hábitos hacen la diferencia. Agitá el frasco antes de cada aplicación. Usá los sprays sobre piel limpia y seca, nunca en heridas. Lavate las manos después de colocarlos y evitá el contacto con ojos y boca, sobre todo en chicos. Al volver a casa, retiralos con agua y jabón suave. Guardá tus preparaciones en envases oscuros, bien tapados y lejos del sol directo. Hacé una prueba de parche en el antebrazo 24 horas antes si es la primera vez que usás un aceite esencial. Y recordá: lo casero acompaña, pero si en tu zona hay circulación de dengue u otros virus, priorizá los repelentes registrados y seguí las recomendaciones sanitarias locales.

El entorno también se cuida. Vacía macetas y recipientes con agua, colocá telas mosquiteras, elegí ropa clara y de manga larga al atardecer, y mantené patios y terrazas libres de criaderos. Con ese combo —recetas simples, constancia y pequeñas conductas en la casa— se reduce mucho el “ataque” nocturno y gana el descanso. Lavanda, citronela y menta se consiguen fácil, huelen bien y no requieren equipos especiales para preparar un spray o una crema efectiva. Lo importante es la disciplina de uso: un par de reaplicaciones bien hechas valen más que un frasco olvidado en la mesa de luz. Cuidarse puede ser un ritual breve, agradable y, sobre todo, útil para pasar mejor los días de calor.