Mezclar clavo de olor con alcohol: para qué sirve y por qué lo recomiendan contra los mosquitos

El clavo de olor contiene eugenol que resulta desagradable para los mosquitos. Cómo potenciar su efecto con alcohol etílico.

La llegada de los días calurosos también trae consigo plagas como mosquitos. Frente a esto, muchas personas optan por remedios naturales para limpiar ambientes de casa antes que los repelentes químicos. Una de las mezclas más populares es la de clavo de olor con alcohol, conocida por su aroma intenso y sus propiedades repelentes.

Cómo funciona y para qué sirve El clavo de olor es un repelente natural muy utilizado gracias a que contiene eugenol, es el compuesto que le da su aroma fuerte y que resulta desagradable para los insectos. Al combinarlo con alcohol etílico se potencia su efecto y se logra un repelente eficaz contra los mosquitos.

Mosquitos picaduras .jpg Los mosquitos aparecen con más frecuencia los días de calor. Foto: Archivo Cómo preparar el repelente contra mosquitos Para hacerlo, solo se necesitan entre 10 y 15 clavos de olor y medio vaso de alcohol. Se dejan reposar durante 24 a 48 horas en un frasco cerrado para que el líquido absorba el aroma. Luego puede colocarse en un atomizador y aplicarse en los ambientes del hogar.