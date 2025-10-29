Paso a paso: cómo germinar una semilla de aguacate y tener un árbol en casa

El truco para convertir la semilla de un aguacate en una planta decorativa para el jardín. Los cuidados que necesita en el proceso.

Cuando comemos aguacate o palta, más de una vez la semilla termina en la basura. Sin embargo, con paciencia y el método correcto, podemos hacer que se transforme en un hermoso árbol para el jardín. El truco para que crezca está en los detalles, a continuación te contamos el paso a paso para que germine con éxito.

El método que realmente funciona para el aguacate El sistema es el clásico y el que conocemos. Se utiliza palillos y agua: clavás tres o cuatro palillos en la mitad de la semilla, la suspendés sobre un vaso con agua de modo que la mitad inferior quede sumergida, y esperás. La parte más ancha va abajo, la puntiaguda arriba. En dos a seis semanas, si todo sale bien, la semilla se abre y aparece una raíz.

Lo que muchos no saben es que antes de meter la semilla en agua, conviene pelarla. Esa capa marrón que cubre el carozo puede dificultar la germinación porque retiene humedad y favorece hongos. En este sentido, se recomienda sacarla para dejar la semilla limpia. Eso acelera el proceso y reduce el riesgo de pudrición.

Los cuidados mientras germina Siempre se debe procurar mantener el agua limpia, se puede cambiar cada dos o tres días. Además, el aguacate germina mejor en ambientes cálidos, arriba de 20 grados. Una vez que la raíz tiene unos 10 centímetros y aparece el primer brote verde en la parte superior, es momento de plantar. Para esto, se debe enterrar la semilla dejando la mitad superior al aire. La maceta debe recibir buena luz, pero de manera indirecta.