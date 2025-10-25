Cada cuánto bañar a tu perro en verano, según las recomendaciones de los expertos

Los veterinarios recomiendan bañar a los perros cada 15 o 20 días durante el verano y cuidar su piel con productos específicos para evitar irritaciones.

Con la llegada del calor, muchos dueños de mascotas se preguntan con qué frecuencia deben bañar a su perro. Aunque el verano invita a mantener la higiene y la frescura, los veterinarios advierten que el exceso de baños puede afectar la salud de la piel y el pelaje de los animales.

Según especialistas, lo ideal es bañar al perro cada 15 o 20 días durante el verano, siempre que no presente mal olor, suciedad visible o problemas dermatológicos. Esto permite mantener la piel equilibrada, evitando la eliminación excesiva de aceites naturales que la protegen de irritaciones y resequedad.

mascota, perro, gato, bañar, baño, limpiar El baño ideal debe hacerse cada 15 a 20 días con productos específicos para mascotas. SHUTTERSTOCK Tips para bañar a tu mascota sin problemas El baño debe realizarse con agua templada y productos específicos para perros, nunca con shampoo humano, ya que puede alterar el pH natural de su piel. Además, se recomienda cepillar el pelaje antes y después del baño para eliminar nudos, restos de polvo y pelo muerto. En razas con pelaje largo o doble capa, el secado es fundamental para prevenir hongos o mal olor.

Los expertos también aconsejan evitar bañar al perro si fue vacunado recientemente, si presenta heridas abiertas o si está atravesando un cuadro de estrés o enfermedad. En esos casos, lo ideal es mantener su higiene con toallitas húmedas o baños secos.