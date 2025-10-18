Cómo evitar las garrapatas en casa: consejos clave para mantener a tus mascotas seguras
Las garrapatas aparecen con frecuencia en esta época del año: cómo proteger a perros y gatos con medidas simples.
Las garrapatas o Ixodida son uno de los parásitos más comunes en perros y en gatos, especialmente en estaciones cálidas. Además de causar picazón y molestias en nuestas mascotas, puede transmitir enfermades peligrosas como la Enfermedad de Lyme.
En primavera y en verano, debemos reforzar los cuidados contra esta plaga con una higiene adecuada. Se recomienda aspirar con frecuencia los rincones del hogar, lavar mantas y camas de las mascotas con agua caliente, y mantener el pasto corto si hay jardín o patio.
Medidas preventivas para tus mascotas
En cuanto a las mascotas, se debe aplicar pipetas, collares antiparasitarios o comprimidos recetados por el veterinario es una de las formas más efectivas de prevenir infestaciones de garrapatas. Además, es importante revisar el pelaje de nuestros perros y gatos después de cada paseo.
Cuando se detecta una garrapata, se debe usar una pinza fina para retirarla, sin aplastarla ni dejar restos en la piel. Luego, se recomienda limpiar la zona con alcohol o antiséptico y observar si el animal presenta alguna reacción o signo de malestar.
Mantener el hogar limpio, las mascotas protegidas y los espacios ventilados es la mejor estrategia para evitar estos parásitos. Con medidas simples y regulares, es posible prevenir infestaciones y cuidar la salud de toda la familia.