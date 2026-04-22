Cloacas nuevas sin romper calles: cómo funciona el stent de las cañerías de Aysam

Aysam implementa un nuevo sistema de arreglo de cloacas que promete revolucionar el trabajo de saneamiento porque no necesita rotura de calles ni veredas. La nueva tecnología se coloca en cuestión de horas y las tareas deben realizarse de noche. Cómo funciona el stent de las cañerías.

Para colocar el nuevo sistema de arreglo de cloacas de Aysam, la cañería no debe estar deteriorada completamente. En primer lugar se limpia la zona y luego se manda de registro a registro una especie de manguera de sobre una plastico muy firme. Este plástico evita que la manuera sufra roturas.

Una vez colocado el materias en el interior de la cañería, se infla -como un stent en una arteria obstruida- hasta que la manguera se adhiera a las paredes del caño. Después se pasa una luz ultravioleta que transforma el material maleable de la manguera en una caño firme y resistente. Por este motivo la manguera no puede estar expuesta al sol y los trabajos deben realizarse por la noche.

Finalmente, pasa por el interior de la cañería reparada un robot con una cámara que revisa que todo haya quedado en orden y se hacen los cortes correspondientes para que se conecten las cañerías de los domicilios al ramal reparado.

Con este nuevo sistema se evitan las roturas de veredas y calles, las obras extensas, los cortes de tránsito y las molestias para los vecinos, que en algunas ocasiones han durado meses.

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La nueva tecnología de Aysam

La demostración del nuevo sistema de repación se hizo el martes a la noche en un operativo conjunto entre Aguas Mendocinas y la Municipalidad de la Ciudad en el marco de la obra de renovación del colector cloacal terciario en Av. Boulogne Sur Mer.

Reparacion caños aysam nueva tecnologia (2) Marcos Garcia / MDZ

La tecnología utilizada se conoce como trenchless (sin zanja) , es única en la región y está avalada por la ONU por su sostenibilidad.

"Con una inversión de $640 millones y un avance del 45%, esta intervención garantiza mayor eficiencia y un menor impacto urbano y ambiental", explicaron desde Aysam.

Además, el gerente de Ingenieria y Obras de Aysam, Alejandro Romano, aseguró que las nuevas cañerías se utilizan en las principales ciudades del mundo y tienen una vida útil de unos 50 años.