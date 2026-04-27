Imperdible: el lado más duro del Titanic en una docuserie que es furor

El interés por el Titanic sigue creciendo. Nuevas generaciones buscan entender lo que ocurrió. Y este formato corto logra captar atención rápida.

Pasó más de un siglo. Y la historia sigue viva. Una nueva producción revive el drama del hundimiento del Titanic con una docuserie de cuatro episodios. No busca repetir lo conocido. Va directo a las personas, a sus decisiones y a las horas previas al desastre que marcó a generaciones.

Titanic en HBO La serie, disponible en HBO, presenta “Las últimas horas del Titanic”. Son solo cuatro episodios, pero cada uno reconstruye el hecho con documentos reales. Cartas, diarios y testimonios de sobrevivientes dan forma a un relato que se siente cercano y crudo.

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El hundimiento ocurrió en 1912 tras chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. Murieron más de 1.500 personas, según registros históricos. La docuserie pone el foco en lo humano. Muestra cómo se vivió el caos dentro del barco, lejos de versiones románticas o ficciones conocidas.

Uno de los puntos más fuertes es la diferencia entre clases sociales. Los pasajeros de primera clase tuvieron más acceso a los botes salvavidas. En cambio, muchos de tercera clase quedaron atrapados. Esta desigualdad marcó el destino de cientos de personas en cuestión de horas.