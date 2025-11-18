PAMI: cómo acceder a un bono mensual para celíacos y cuál es el monto
PAMI brinda ayuda económica con un aporte mensual para sus pacientes y afiliados celíacos. Los detalles.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), en su rol de apoyo a los adultos mayores, mantiene vigente una ayuda financiera significativa destinada a sus afiliados diagnosticados con enfermedad celíaca. Este bono busca compensar el mayor costo de los alimentos obligatoriamente libres de gluten (Sin TACC), vitales para quienes padecen esta condición autoinmune crónica.
El soporte se otorga en cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.588, que garantiza la cobertura de la asistencia alimentaria específica para pacientes celíacos.
El beneficio que brinda el PAMI para celíacos
PAMI brinda a sus beneficiarios un monto fijo mensual para la adquisición de harinas, premezclas y otros productos dietéticos Sin TACC.
El valor de esta asignación, vital para reducir la brecha de precios con los productos convencionales, se ha fijado en $46.966,07.
Qué requisitos pide PAMI
Para poder gestionar este apoyo económico, la persona afiliada a PAMI, un familiar directo o su apoderado deberá presentar una serie de documentos que certifiquen tanto su identidad como su condición médica.
La carpeta de solicitud debe incluir:
Documento Nacional de Identidad (DNI).
Credencial de afiliación a la obra social.
Último recibo de la jubilación o pensión.
Resumen de la historia clínica que detalle la sintomatología que llevó al diagnóstico.
Informes de resultados serológicos: Análisis de sangre que confirmen la presencia de anticuerpos (antigliadina y antiendomisio).
Resultados histopatológicos: Informe de la biopsia obtenida durante la videoendoscopia digestiva alta, que confirma el daño intestinal.
Certificado de diagnóstico de celiaquía emitido por un médico especialista (gastroenterólogo).
La gestión del trámite puede efectuarse de dos formas distintas, brindando flexibilidad a los afiliados.
Es la manera más rápida y se realiza a través de la web oficial del PAMI, adjuntando la documentación escaneada o fotografiada:
Acceder al sitio web de PAMI y seleccionar la sección de "Trámites Web".
Buscar el apartado denominado "Programa para Personas con Celiaquía".
Hacer clic en la opción para "Iniciar Este Trámite Web".
Completar el formulario con los datos personales requeridos y cargar todos los archivos con la documentación detallada.
Finalizar el proceso para que la solicitud ingrese a evaluación.
El trámite también puede realizarse de forma personal en cualquiera de las Unidades de Gestión Local (UGL) o agencias de PAMI, solicitando un turno previo para la atención. Es crucial llevar consigo toda la documentación original y sus respectivas copias.
Este subsidio se inscribe dentro de las múltiples políticas de acompañamiento social y sanitario que el organismo ofrece a sus afiliados, buscando garantizar una mejor calidad de vida a quienes deben seguir una dieta rigurosa de por vida.