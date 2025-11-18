PAMI: cómo acceder a un bono mensual para celíacos y cuál es el monto

PAMI brinda ayuda económica con un aporte mensual para sus pacientes y afiliados celíacos. Los detalles.

El PAMI da beneficios a sus afiliados.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), en su rol de apoyo a los adultos mayores, mantiene vigente una ayuda financiera significativa destinada a sus afiliados diagnosticados con enfermedad celíaca. Este bono busca compensar el mayor costo de los alimentos obligatoriamente libres de gluten (Sin TACC), vitales para quienes padecen esta condición autoinmune crónica.

El beneficio que brinda el PAMI para celíacos PAMI brinda a sus beneficiarios un monto fijo mensual para la adquisición de harinas, premezclas y otros productos dietéticos Sin TACC.

El valor de esta asignación, vital para reducir la brecha de precios con los productos convencionales, se ha fijado en $46.966,07.

Qué requisitos pide PAMI Para poder gestionar este apoyo económico, la persona afiliada a PAMI, un familiar directo o su apoderado deberá presentar una serie de documentos que certifiquen tanto su identidad como su condición médica.