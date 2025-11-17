El importante anuncio de PAMI sobre los medicamentos con descuento para noviembre

El PAMI prepara una serie de descuentos de hasta un 80% en algunos medicamentos para sus afiliados. Los detalles.

El organismo nacional de atención a jubilados y pensionados, conocido como PAMI, ofrece en noviembre una escala de bonificación que va del 40% al 100% para medicamentos prescritos, dependiendo de la patología y del tipo de tratamiento que requiera cada afiliado.

Las coberturas más elevadas, que llegan a cubrir hasta el 80 % del precio del medicamento, están reservadas para fármacos utilizados en enfermedades crónicas. En tanto, para tratamientos de uso ocasional o local la bonificación mínima ronda el 40%.

Qué medicamentos cubre el PAMI para sus afiliados Dentro del grupo que accede a la cobertura de 50 % a 80 % de descuento se encuentran medicamentos como:

Para hipertensión y afecciones cardíacas: atenolol, enalapril, losartán, amiodarona, digoxina, furosemida, timolol.

Para colesterol elevado: atorvastatina, simvastatina.

Para enfermedades respiratorias: salbutamol, budesonida.

En el ámbito neurológico/epiléptico: fenitoína, fenobarbital, levodopa, valproato, topiramato.

Para tratamientos anticoagulantes: acenocumarol, warfarina.

Y para hipotiroidismo: levotiroxina. PAMI (4 de 13) El PAMI con descuentos para sus afiliados. MILAGROS LOSTES - MDZ El beneficio se accede de forma sencilla: el afiliado debe presentar su documento nacional de identidad, la credencial vigente y receta extendida por un profesional del PAMI, ya sea en formato papel o electrónico, en una farmacia que adhiera al programa.

Asimismo, la obra social cubre al 100 % los medicamentos correspondientes a enfermedades complejas o de alta gravedad como diabetes, cáncer, VIH, hepatitis, trasplante o hemofilia, siempre que se cumplan ciertos requisitos de ingreso, patrimonio o estar dentro del régimen especial habilitado.