ARCA: cuáles son las obras sociales disponibles para monotributistas y cómo afiliarse

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) recordó que todos los monotributistas cuentan con cobertura de obra social incluida dentro de la cuota mensual. La afiliación no es automática: después de obtener el alta en el régimen, cada persona debe gestionar su ingreso en la obra social que elija, siempre dentro del listado habilitado.

Para facilitar la elección, ARCA y la Superintendencia de Servicios de Salud publicaron el listado actualizado de obras sociales que aceptan monotributistas durante noviembre de 2025, con un total de 40 entidades disponibles, cada una con requisitos administrativos propios.

Al momento de iniciar la afiliación, la obra social solicitará:

• Último comprobante de pago del monotributo (original y copia).

• Formulario 184/F descargado desde el portal de monotributo.

• Credencial de pago F.152.

Estos documentos permiten acreditar la incorporación al régimen y validar la identidad del solicitante.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ Según ARCA, más de cuarenta entidades permiten la afiliación de contribuyentes del monotributo. Foto: Archivo MDZ

¿Se puede cambiar de obra social?

Los afiliados pueden cambiarse de obra social pero con condiciones. El cambio puede realizarse solo una vez al año, de enero a diciembre. Además, la persona debe permanecer al menos un año en la obra social antes de pedir una nueva modificación.

El trámite puede hacerse:

• En la sede de la nueva obra social.

• O por internet, a través de Mi SSSalud, con clave fiscal nivel 3.

En la plataforma, se debe seleccionar “Nueva opción” y completar los datos personales y de la obra social elegida.

Obras sociales habilitadas en noviembre 2025

El Registro de Delegaciones para Opciones de Cambio publicó el listado de obras sociales que hoy aceptan monotributistas. Entre ellas figuran OSSACRA, OSPROTURA, OSTCARA, OSPM, OSDEPYM, OSMITA, ASSPE, OSIM y más de treinta entidades habilitadas. Cada una tiene requisitos propios y modalidades de atención, por lo que se recomienda revisar planes, prestadores y tiempos de afiliación antes de iniciar el trámite.