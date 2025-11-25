ARCA confirmó una medida clave sobre la dolarización de créditos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) oficializó una medida que había sido reclamada por el sector exportador: autoriza expresar en dólares los saldos a favor vinculados a impuestos nacionales por operaciones de comercio exterior y reintegros. Los detalles.

A la vez, destacó que se impone una condición que ha generado preocupación: la devolución o compensación de esos créditos no podrá efectuarse hasta enero de 2027 .

La nueva normativa fue establecida por la Resolución 1834/2025 del Ministerio de Economía, y habilita a los exportadores la dolarización sus montos a favor que estén relacionados con tributos nacionales y reintegros de exportación. Podrán optar por esta conversión aquellos créditos acumulados hasta el 31 de octubre de 2025.

El plazo para adherirse a este régimen es relativamente breve: va desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 1 de marzo de 2026, según lo establecido por ARCA.

La norma indica que los saldos aceptados para la opción se convertirán al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (BNA), usando el valor correspondiente al 18 de noviembre de 2025, día de entrada en vigencia de la resolución.

ARCA ahora permite dolarizar los créditos a favor de los exportadores. Sin embargo, la devolución será para el año 2027.

La letra chica de la medida de ARCA

Aunque los exportadores puedan convertir sus créditos hoy, no podrán utilizarlos de inmediato. Según la medida, recién desde el 1 de enero de 2027 podrán solicitar que esos montos se compensen con otros tributos (impuestos internos o aduaneros) o pedir su devolución.

Cuando llegue ese momento, el valor para calcular la devolución o la compensación se tomará según el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación del día anterior a la solicitud.

Para acceder a esta opción, las empresas deben renunciar a algunos derechos importantes: al elegir la dolarización sobre una parte de su saldo, deben “renunciar a los intereses devengados” sobre ese monto. Además, pierden la posibilidad de iniciar acciones administrativas o judiciales para reclamar esos mismos créditos en el futuro.