Docentes universitarios se suman a la marcha de la CGT contra la reforma laboral y evalúan un paro para marzo
Los gremios que representan a los docentes universitarios participarán de la movilización convocada por la CGT este miércoles 11 de febrero frente al Congreso.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) definió en plenario un plan de lucha que incluye la participación en la marcha de la CGT contra la reforma laboral y la posibilidad de un paro durante marzo. Los gremios exigen al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el "llamado urgente" a paritarias docentes.
¿Por qué los docentes universitarios marchan el 11 de febrero?
Los gremios docentes universitarios se sumarán a la movilización de la CGT prevista para este miércoles 11 de febrero frente al Congreso de la Nación. La marcha de la central obrera fue convocada en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
"La situación de la docencia universitaria ya es insostenible. En ese marco, la Conadu resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización", señaló Clara Chevalier, Secretaria General de la federación.
Además de los docentes universitarios, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) también convocó a un paro docente para el mismo miércoles 11 de febrero "en repudio al ajuste en educación y la devolución del FONID", y confirmó su adhesión a la marcha de la CGT.
¿Qué medidas de fuerza decidieron los gremios universitarios?
Durante el plenario realizado este viernes, la Federación Nacional de Docentes Universitarios definió una serie de medidas de fuerza:
- Participación en la movilización de la CGT al Congreso el miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral.
- Analizan ir a un paro durante la semana del 16 de marzo.
- Buscan avanzar en la construcción de una nueva marcha nacional federal en defensa de la universidad pública.
- Exigen el "llamado urgente" a paritarias docentes.
¿Qué reclaman los docentes universitarios al Gobierno?
Los gremios docentes universitarios reclaman dos demandas centrales al Gobierno nacional: el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria inmediata a paritarias.
Desde Conadu insisten en que la situación salarial de los docentes universitarios es crítica y que sin una recomposición urgente y la apertura de negociaciones paritarias, el conflicto se profundizará durante marzo con nuevas medidas de fuerza.