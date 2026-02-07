Docentes universitarios se suman a la marcha de la CGT contra la reforma laboral y evalúan un paro para marzo

Los gremios que representan a los docentes universitarios participarán de la movilización convocada por la CGT este miércoles 11 de febrero frente al Congreso.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) definió en plenario un plan de lucha que incluye la participación en la marcha de la CGT contra la reforma laboral y la posibilidad de un paro durante marzo. Los gremios exigen al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el "llamado urgente" a paritarias docentes.

¿Por qué los docentes universitarios marchan el 11 de febrero? Los gremios docentes universitarios se sumarán a la movilización de la CGT prevista para este miércoles 11 de febrero frente al Congreso de la Nación. La marcha de la central obrera fue convocada en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

"La situación de la docencia universitaria ya es insostenible. En ese marco, la Conadu resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización", señaló Clara Chevalier, Secretaria General de la federación.

Además de los docentes universitarios, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) también convocó a un paro docente para el mismo miércoles 11 de febrero "en repudio al ajuste en educación y la devolución del FONID", y confirmó su adhesión a la marcha de la CGT.

¿Qué medidas de fuerza decidieron los gremios universitarios? Durante el plenario realizado este viernes, la Federación Nacional de Docentes Universitarios definió una serie de medidas de fuerza: