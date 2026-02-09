Cambió el sentido de las laterales del Acceso Este: qué tener en cuenta para circular

Este lunes 9 de febrero dio inicio al cambio de sentido en las laterales del Acceso Este , en el marco de la obra integral de remodelación que se está desarrollando sobre esta vía clave del Gran Mendoza. Se trata de una modificación temporal, necesaria para poder avanzar con los trabajos previstos.

El cambio impacta directamente en la forma de circular por las colectoras. A partir de ahora, la lateral norte funciona con sentido Este–Oeste, mientras que la lateral sur lo hace en sentido Oeste–Este. La medida ya está vigente y cuenta con señalización específica en los distintos tramos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta etapa implica ajustes inevitables en el tránsito. Por ese motivo, se recomienda prestar atención a los carteles, reducir la velocidad y reorganizar los recorridos habituales, sobre todo en los primeros días de adaptación.

La remodelación integral del Acceso Este es una intervención de largo alcance y los cambios en la circulación forman parte del esquema de trabajo. Las autoridades remarcaron que las modificaciones se mantendrán mientras duren las tareas en ejecución.

Además, se pidió comprensión a quienes circulan a diario por la zona. Si bien los cambios pueden generar demoras o confusión inicial, forman parte de una etapa necesaria para mejorar el funcionamiento general del corredor vial.

Impacto en el transporte público

Desde Mendotran Mendoza también informaron que el cambio de sentido afecta al transporte público. Las líneas de los grupos 200, 300, 800 y 900 presentan modificaciones en sus recorridos y desvíos, como consecuencia directa de la obra.

Por ese motivo, se recomienda a los usuarios planificar el viaje con anticipación y consultar los horarios actualizados en la app Mendotran – Cuando Subo o en los canales oficiales de las empresas prestadoras. Allí también se informan los cambios en las paradas habilitadas durante esta etapa.