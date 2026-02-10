Piden dadores de sangre para Bastián, el nene accidentado en Pinamar, tras una nueva cirugía
Bastián Jeréz fue sometido a una nueva operación tras ser trasladado a un hospital de San Justo. Ahora su mamá pide dadores de sangre para su hijo.
Bastián, de 8 años, continúa luchando por su recuperación tras el grave accidente sufrido en "La Frontera", Pinamar. Luego de ser trasladado en un vuelo sanitario de alta complejidad desde Mar del Plata, se encuentra internado en San Justo y volvió a ingresar al quirófano.
Ahora la familia de Bastian Jeréz inició una campaña urgente para conseguir dadores de sangre. "Por favor, compartir", pidió su mamá en redes sociales.
Te Podría Interesar
¿Dónde se puede donar sangre para Bastián Jeréz?
- Hospital Italiano de San Justo: de lunes a viernes, de 8 a 12. Para turnos, comunicarse al 4959-0200 (int. 3345/3155) / 11-3079-8707
- Hospital Italiano de Almagro, CABA: de lunes a viernes, de 8 a 15:30. Para turnos, llamar al 4959-0200 (int. 8467/8531) / 11-3135-5354
¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?
Para que tu donación sea efectiva, debés cumplir con las siguientes condiciones:
Identificación: Es obligatorio llevar el DNI.
Edad: Tener entre 16 y 65 años.
Peso: Pesar más de 50 kilos.
Estado general: Sentirse bien y haber dormido al menos 6 horas la noche anterior.
Tatuajes: No haberse realizado tatuajes o piercings en el último año.
Importante: NO es necesario estar en ayunas. Se recomienda ingerir líquidos (té, café, jugos) y alimentos sin grasas antes de la extracción.
Consulta previa: Si estás tomando medicación o recibiste alguna vacuna recientemente, mencionalo al solicitar el turno para confirmar si podés donar.