Valentín Castellanos, gol mendocino para la ilusión del West Ham en la Premier League

El fútbol mendocino volvió a decir presente en la Premier League . Valentín Castellanos, delantero nacido en Guaymallén , fue protagonista en un partido decisivo y convirtió un gol fundamental en la victoria de West Ham , que mantiene viva la ilusión de asegurar su lugar en la máxima categoría del fútbol inglés.

En un duelo cargado de tensión y necesidad, los Hammers entendieron que no había margen de error y encontraron en el argentino una respuesta concreta dentro del área.

El encuentro fue planteado como una verdadera final por la permanencia y West Ham lo jugó como tal. Tras abrir el marcador, el equipo londinense encontró tranquilidad gracias a la aparición de Castellanos, que atacó el espacio con inteligencia y definió para ampliar la ventaja en un momento determinante del partido.

El gol no solo selló un triunfo vital, sino que también reflejó la jerarquía del mendocino para aparecer cuando más se lo necesita, ratificando su peso ofensivo en un contexto de alta presión.

Un mendocino que se hace fuerte en Inglaterra

Con este tanto, Valentín Castellanos continúa consolidando su adaptación al fútbol inglés y reafirma su importancia dentro del plantel de West Ham. Su capacidad para competir, sostener duelos físicos y resolver en el área lo posiciona como una pieza valiosa en la recta final de la temporada.

El gol del delantero nacido en Guaymallén no solo alimenta la ilusión de los Hammers en la Premier League, sino que también vuelve a poner al fútbol mendocino en una de las vidrieras más exigentes del mundo.



