Dejó su trabajo formal para tocar heavy metal en las calles de Mendoza

Emmanuel es un músico callejero. Tiene 21 años y decidió dejar su trabajo formal para apostar a su pasión: tocar heavy metal . Hoy recorre el centro mendocino con su guitarra, convencido de que hacer lo que ama también es una forma de vivir.

En pleno centro de la Ciudad de Mendoza , el riff de Metallica irrumpe entre el murmullo. La gente pasa: algunos se detienen, otros se sorprenden y otros continúan su paso, apremiados por el tiempo. Allí, en la esquina de Belgrano y Sarmiento, un joven apuesta a ganarse la vida como músico callejero.

Su nombre es Emmanuel Paéz y descubrió la música cuando apenas tenía seis años. “Escuchaba lo que salía en la radio, lo que estaba de moda, como los Wachiturros”, recuerda. Sin embargo, todo cambió cuando escuchó por primera vez a Metallica. El riff de “Seek And Destroy” fue una revelación: “Ahí entendí qué era lo que me gustaba. Me obsesioné con Kirk Hammett. Lo único que quería era tocar la guitarra como él”, cuenta.

Cansado de la rutina de su trabajo formal, Emmanuel convirtió la música en su forma de vivir.

Actualmente lleva 5 años tocando sin una formación académica formal. “No me enseñó nadie, aprendí mirando videos”, relata el músico y comenta que aunque alguna vez consideró estudiar en la Facultad de Arte, finalmente decidió avanzar solo. “Siento que puedo ir más rápido por mi cuenta. Hoy en día se puede aprender todo por Internet”, resalta.

Cuando Emmanuel tenía entre 19 y 20 años, consiguió un empleo con una rutina demandante : seis días a la semana, más de once horas diarias y apenas media hora de descanso. “Llegaba a mi casa y lo único que quería era comer y dormir. Entonces pensé: ‘¿Esto es lo que quiero para mi vida?’”, relata el guitarrista.

“Hablaba con mucha gente que llevaba años en ese lugar y no lo podía creer. Mucho tiempo con sueldos miserables y sin horas para descansar. Literalmente, era un trabajo totalmente agotador, sobre todo mentalmente. Era algo que no esperaba hacer”, agrega.

La decisión de tocar en las calles de Mendoza

La vida del guitarrista cambió cuando un día, caminando por la calle, se encontró con un músico tocando en la vía pública. Emmanuel se detuvo, le preguntó cómo funcionaba ese universo y lo escuchó atento.

“Sus palabras me abrieron un nuevo mundo de posibilidades. Entendí que ese era el primer escalón para lograr el sueño, así que lo decidí y renuncié a mi trabajo”, señala.

Con lo que le pagaron, el músico compró el equipo necesario y, finalmente, salió a tocar lo que siempre amó: Metallica.

Desde entonces, la música callejera se convirtió en su forma de ganarse la vida. Debido a los controles municipales, su escenario va rotando entre la calle o la plaza San Martín, el Parque o la zona de Sarmiento y Colón. “Ojalá el día de mañana esté en Europa o en algún otro lado del mundo”, dice sobre sus proyectos.

Como muchos artistas, Emmanuel convive con los prejuicios en torno al arte. “Siempre cargamos con el peso de algunas frases: ‘No podés vivir del arte', ‘dedicate a otras cosas', ‘solo es un hobby’". Incluso parte de su familia, muchas veces preocupada, le aconseja dedicarse a “trabajos normales”. Pero, aunque reconoce que vivir de la música es difícil, cree que vale la pena luchar por los sueños propios: “Cuando entendés que a los límites solo los ponés vos, no hay nada que te frene”, comenta.

El público y el heavy metal en el centro mendocino

Tocar Metallica en la calle no suele ser habitual. “Por lo que me han dicho, soy el único chico de Mendoza que sale a tocar heavy metal”, asegura.

“Muchas veces he pensado en tocar cosas más populares, pero la verdad es que no se siente igual. He aprendido que lo que realmente importa en esta vida es hacer lo que a uno le gusta”, afirma. Sin embargo, admite que suele explorar sonidos más tranquilos interpretando canciones de "The Lumineers".

En cada presentación, Emmanuel intenta que la gente perciba la pasión que hay detrás de su trabajo. Para él, es invaluable escuchar a las personas que se detienen a disfrutar de su música o que reconocen su recorrido después de haberlo escuchado en estos escenarios itinerantes. "Me acuerdo de vos, me acuerdo de cómo tocabas y ahora lo hacés mejor. Seguí así", cuenta que le dicen.

“Mi camino en la música ha sido un viaje de autodescubrimiento y pasión. A pesar de los obstáculos y las dudas, he encontrado mi lugar en el mundo. Y aunque no sea el camino más fácil, es el que me hace feliz. Esto solo es el comienzo”, resume.