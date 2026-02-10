Vuelve el Mundial de la Hamburguesa a Mendoza: días, horarios y locales

El fin de semana del 20 y 21 de febrero Mendoza será escenario del Mundial de la Hamburguesa. Habrá bandas en vivo, patio cervecero y un sector de juegos.

mundial de la hamburguesa Los jurados decidirán cuál es la mejor hamburguesa de Mendoza. Ciudad de Mendoza Mundial de la Hamburguesa La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año, que reunirá a reconocidas hamburgueserías de la provincia en una verdadera fiesta pensada para todo público.

La propuesta se desarrollará el 20 y 21 de febrero, desde las 19 y hasta la medianoche, en el predio de la Nave Cultural. Y ofrecerá una amplia variedad de hamburguesas para todos los gustos. En total, 19 locales formarán parte del evento:

Bairoleto Hamburguesas

Buleburgers

Burger Point’s

Burger Shoppe

Burgerhood

Burgery

Cacha’s Food

Estilo Smash

Food Fighter

Jack House

Mendoburger

Mosh

Peak Burgers

Pez de Montaña

Roux Street

Smash Club

Smoky

TBT

Además de la propuesta gastronómica, el Mundial de la Hamburguesa contará con una competencia en vivo que tendrá como protagonistas a 16 de los establecimientos participantes, quienes se enfrentarán bajo un formato de eliminación directa a lo largo de ambas jornadas. El público podrá disfrutar del espectáculo culinario mientras observa el trabajo de los cocineros y degusta las distintas opciones disponibles.

Para completar la experiencia, el predio dispondrá de bandas en vivo, musicalización a cargo de DJs, un patio cervecero y un sector de juegos destinado a niños, con el objetivo de consolidar una propuesta integral y familiar.