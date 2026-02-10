Presenta:

Vuelve el Mundial de la Hamburguesa a Mendoza: días, horarios y locales

El fin de semana del 20 y 21 de febrero Mendoza será escenario del Mundial de la Hamburguesa. Habrá bandas en vivo, patio cervecero y un sector de juegos.

MDZ Sociedad

En el Mundial de la Hamburguesa competirán 16 locales.&nbsp;

Mendoza albergará una vez más el Mundial de la Hamburguesa. El divertido concurso convoca a las mejores hamburgueserías de la provincia que competirán por ser la mejor de esta edición. Días, horarios, locales adheridos y una propuesta distinta para disfrutar en el verano.

Los jurados decidirán cuál es la mejor hamburguesa de Mendoza.

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año, que reunirá a reconocidas hamburgueserías de la provincia en una verdadera fiesta pensada para todo público.

La propuesta se desarrollará el 20 y 21 de febrero, desde las 19 y hasta la medianoche, en el predio de la Nave Cultural. Y ofrecerá una amplia variedad de hamburguesas para todos los gustos. En total, 19 locales formarán parte del evento:

  • Bairoleto Hamburguesas
  • Buleburgers
  • Burger Point’s
  • Burger Shoppe
  • Burgerhood
  • Burgery
  • Cacha’s Food
  • Estilo Smash
  • Food Fighter
  • Jack House
  • Mendoburger
  • Mosh
  • Peak Burgers
  • Pez de Montaña
  • Roux Street
  • Smash Club
  • Smoky
  • TBT
  • Vicios Club de Burgers
Participarán 19 locales de hamburguesas.

Música, cerveza y patio de juegos

Además de la propuesta gastronómica, el Mundial de la Hamburguesa contará con una competencia en vivo que tendrá como protagonistas a 16 de los establecimientos participantes, quienes se enfrentarán bajo un formato de eliminación directa a lo largo de ambas jornadas. El público podrá disfrutar del espectáculo culinario mientras observa el trabajo de los cocineros y degusta las distintas opciones disponibles.

Para completar la experiencia, el predio dispondrá de bandas en vivo, musicalización a cargo de DJs, un patio cervecero y un sector de juegos destinado a niños, con el objetivo de consolidar una propuesta integral y familiar.

En la primera edición del Mundial de la Hamburguesa participaron 12.000 personas.

