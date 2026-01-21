Presenta:

El Mundial de la Hamburguesa regresa a la Ciudad de Mendoza: qué se sabe hasta ahora

La Municipalidad autorizó la segunda edición del festival gastronómico, que reunirá a locales especializados y contará con concurso oficial.

El Mundial de la Hamburguesa 2026 fue autorizado por decreto municipal.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza oficializó la realización de la segunda edición del evento “MUNDIAL DE LA HAMBURGUESA ”, que tendrá lugar los días 20 y 21 de febrero de 2026 en la Nave Cultural. La medida fue establecida a través del Decreto Municipal Nº 92, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Según detalla la normativa, la iniciativa busca consolidar a la capital mendocina como uno de los principales polos gastronómicos del país, promoviendo propuestas locales y difundiendo técnicas vinculadas a la elaboración de hamburguesas, tanto para vecinos como para visitantes.

El decreto también autoriza el desarrollo del concurso “Mundial de la hamburguesa en la Ciudad de Mendoza: La Mejor Hamburguesa de Mendoza”, cuyas bases y condiciones forman parte del anexo oficial de la disposición.

Dos jornadas de gastronomía en la Ciudad de Mendoza

El evento reunirá a establecimientos gastronómicos que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento, permitiendo al público recorrer distintos stands y conocer nuevas combinaciones, estilos y propuestas vinculadas a uno de los platos más populares del país.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa apunta a fortalecer el sector gastronómico local, generar espacios de encuentro y continuar posicionando a la Ciudad de Mendoza como un destino atractivo para el turismo culinario.

Concurso oficial y organización municipal

En paralelo al festival, se desarrollará el certamen “La Mejor Hamburguesa de Mendoza”, una competencia que premiará a los mejores exponentes del rubro y que contará con reglas específicas detalladas en los anexos del decreto.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo será la encargada de coordinar las acciones necesarias para llevar adelante el evento, mientras que la Subsecretaría de Contrataciones y Registros gestionará los procesos administrativos correspondientes. Asimismo, se dispuso que la Subsecretaría de Comunicación Institucional realice una amplia difusión de la propuesta.

