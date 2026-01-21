El Mundial de la Hamburguesa regresa a la Ciudad de Mendoza: qué se sabe hasta ahora

La Municipalidad autorizó la segunda edición del festival gastronómico, que reunirá a locales especializados y contará con concurso oficial.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza oficializó la realización de la segunda edición del evento “MUNDIAL DE LA HAMBURGUESA ”, que tendrá lugar los días 20 y 21 de febrero de 2026 en la Nave Cultural. La medida fue establecida a través del Decreto Municipal Nº 92, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Según detalla la normativa, la iniciativa busca consolidar a la capital mendocina como uno de los principales polos gastronómicos del país, promoviendo propuestas locales y difundiendo técnicas vinculadas a la elaboración de hamburguesas, tanto para vecinos como para visitantes.

El decreto también autoriza el desarrollo del concurso “Mundial de la hamburguesa en la Ciudad de Mendoza: La Mejor Hamburguesa de Mendoza”, cuyas bases y condiciones forman parte del anexo oficial de la disposición.

Dos jornadas de gastronomía en la Ciudad de Mendoza El evento reunirá a establecimientos gastronómicos que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento, permitiendo al público recorrer distintos stands y conocer nuevas combinaciones, estilos y propuestas vinculadas a uno de los platos más populares del país.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa apunta a fortalecer el sector gastronómico local, generar espacios de encuentro y continuar posicionando a la Ciudad de Mendoza como un destino atractivo para el turismo culinario.