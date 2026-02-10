Despidos masivos en un frigorífico de La Pampa

El Frigorífico Pico , una de las empresas más importantes de la industria cárnica conocida por ser la creadora de las hamburguesas Paty , avanzó en los últimos días con una nueva tanda de despidos que alcanza a 194 trabajadores, de un total de 450 empleados. Las cesantías se concretaron mediante el envío de telegramas y se produjeron tras la paralización total de la actividad durante enero.

La empresa, perteneciente a la familia Lowenstein, atraviesa desde hace al menos un año un proceso de reducción de personal. En ese período, casi un centenar de empleados había sido desvinculado y, a comienzos de 2026, la falta de reactivación derivó en la suspensión de operaciones y en los despidos recientes.

Los despidos se realizaron en las plantas de la provincia de La Pampa en General Pico, donde se contabilizan 156 cesantías, Trenel (30 trabajadores) y Arata (8). Entre los afectados hay empleados con más de 10 y hasta más de 15 años de antigüedad en la empresa.

En las comunicaciones remitidas a los trabajadores, la firma fundamentó la medida en “un contexto mayor de crisis de la industria frigorífica”, que se traduce en una disminución significativa y sostenida de los volúmenes de mercadería vendida y proyectada. En ese marco, invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago de indemnizaciones reducidas en casos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.

Según información brindada por la propia empresa, la actividad productiva se redujo de manera drástica: la faena diaria pasó de unos 600 animales a cerca de 50, y en los últimos meses solo se realizaron faenas puntuales y de baja escala. En diciembre se registraron las últimas jornadas de actividad relevante y, desde entonces, la planta permaneció prácticamente inactiva.

Recomiendan no comer Paty. Hamburguesas Paty

A la situación laboral se suman reclamos por deudas salariales y demoras en el pago de haberes correspondientes a enero, así como cuestionamientos en torno a las indemnizaciones. Parte del personal había recibido pagos parciales a comienzos del mes, en concepto de vacaciones o días trabajados, pero tras los despidos se les informó que la compensación se ajustaría al esquema previsto en el artículo 247.

Deuda millonaria y pasivos: el complejo escenario financiero de la firma

En paralelo, trascendieron datos sobre el estado financiero de la compañía. De acuerdo con información periodística, Frigorífico Pico mantiene una deuda cercana a los $9.000 millones con el Banco de La Pampa. Registros del Banco Central, en tanto, indican la existencia de más de mil cheques rechazados y un pasivo total que rondaría los $30.000 millones.

En este contexto, comenzaron a circular versiones sobre una eventual venta de la planta, entre ellas la posibilidad de que sea adquirida por alguno de los frigoríficos que integran el Consorcio ABC. Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales al respecto.

Mientras tanto, los trabajadores despedidos mantienen un conflicto abierto con la empresa, a la espera de definiciones sobre el pago de salarios adeudados y las indemnizaciones correspondientes, en un escenario de fuerte contracción de la actividad y con la planta productiva prácticamente paralizada.