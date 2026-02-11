Nueva licitación: el Tesoro refinanció deuda por $9,02 billones con tasas cercanas al 40%

Con tasas que promediaron el 40% anual para los instrumentos de tasa fija, el Gobierno ratifica la confianza del mercado y continúa estirando los plazos de la deuda en pesos mediante una fuerte colocación de Lecap y bonos ajustados por CER.

La Secretaría de Finanzas concretó este miércoles una nueva licitación de deuda en pesos que arrojó resultados positivos en términos de renovación de vencimientos. El organismo adjudicó un total de $9,02 billones tras recibir ofertas por $11,51 billones, lo que representa un rollover del 123,39% sobre los compromisos que vencían en la jornada.

¿Qué tasas de interés pagó el Gobierno? Las tasas de interés promedio se ubicaron cerca del 40% anual en los instrumentos a tasa fija. Específicamente, las Lecap y Boncap mostraron las siguientes condiciones:

Vencimiento 17/4/26 : $5,03 billones con una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,81% y una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 39,48%.

: $5,03 billones con una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,81% y una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 39,48%. Vencimiento 31/7/26 : $0,91 billones con TEM de 2,74% y TIREA de 38,34%.

: $0,91 billones con TEM de 2,74% y TIREA de 38,34%. Vencimiento 30/11/26 : $0,09 billones con TEM de 2,61% y TIREA de 36,17%.

: $0,09 billones con TEM de 2,61% y TIREA de 36,17%. Vencimiento 15/1/27: $0,51 billones con TEM de 2,74% y TIREA de 38,25%. ¿Cuánto se colocó en bonos ajustados por CER? Los títulos ajustados por inflación (CER) representaron $2,19 billones del total adjudicado, con diferentes plazos y rendimientos:

Vencimiento 30/6/26 : $1 billón a una TIREA de 5,02%.

: $1 billón a una TIREA de 5,02%. Vencimiento 15/12/26 : $0,96 billones a una TIREA de 7,94%.

: $0,96 billones a una TIREA de 7,94%. Vencimiento 30/6/27 : $0,08 billones a una TIREA de 7,37%.

: $0,08 billones a una TIREA de 7,37%. Vencimiento 30/6/28: $0,15 billones a una TIREA de 8,62%. ¿Cuánto se adjudicó en bonos Tamar? Los instrumentos Tamar, que ajustan por la tasa de política monetaria del Banco Central, sumaron $0,27 billones en esta licitación. El título con vencimiento el 31/8/26 alcanzó $0,09 billones con un margen de 4,38%, mientras que el papel con vencimiento el 26/2/27 obtuvo $0,18 billones con un margen de 6,50%.