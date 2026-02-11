Caputo enfrenta la primera licitación de febrero por $8 billones y el mercado espera un rollover del 100%

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta este miércoles la primera licitación del mes. La expectativa por los instrumentos que demandará el mercado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta este miércoles la primera licitación de febrero por $8 billones y el mercado espera un rollover cercano al 100%. La expectativa por los instrumentos que demandarán los inversores tras el dato de inflación.

El equipo económico pondrá sobre la mesa un menú amplio de instrumentos a tasa fija, CER, TAMAR y dólar linked, para afrontar vencimientos de deuda en moneda local por alrededor de $8 billones, casi en su totalidad en manos privadas.

"Con este amplio menú de títulos, creemos que el tesoro buscara 100% de roll over o quizas incluso absorber un poco, aunque menos que la vez anterior", señaló Nicolás Cappella, analistas financiero del grupo IEB.

"Desde nuestra óptica, luce razonable esperar un rollover cercano al 100% de los vencimientos que mantenga el equilibrio logrado en el FX. De todas formas, no anticipamos un sesgo tan contractivo como el de la última licitación, cuando se retiraron cerca de $2 billones del sistema", agregó Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Inflación y bonos CER Tras el dato de inflación de enero que arrojó un 2,9%, los analistas esperan que los inversores demanden bonos CER en la lictación de este miércoles, debido al que el dato del IPC fue más alto de lo que esperaba el mercado.