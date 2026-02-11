Inflación en la era Milei: servicios públicos y comunicación fueron los rubros que más aumentaron

El 2,9% del índice de precios del mes de enero podría ser un parte aguas en el discurso oficial de baja de la inflación . Tras la renuncia del director del Indec, Marco Lavagna , y la ratificación del ministro Luis Caputo de que no se realizará la modificación del IPC prometida con cambios en la medición para aggiornarla a las formas actuales de consumo, no sólo quedó en la mira la estadística oficial, sino que puso en la mira crítica de la opinión pública, como nunca antes en el gobierno de Javier Milei , la evolución de los precios.

Durante todo 2024 y 2025 la percepción general fue que el Gobierno tenía éxito en la lucha contra la inflación y que era cuestión de tiempo para que la Argentina se alineara con el resto de los países del mundo con números de un sólo dígito para todo un año. Sin embargo, hace ya ocho meses que, aunque de a décimas, los índice de precios sube y la percepción general es que los aumentos continuarán.

En las últimas semanas se verificaron fuertes subas en algunos rubros. El de alimentos fue uno de los más golpeados. Según el informe del Indec, el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas aumentó un 4,7% en enero de 2026. Entre los que más subieron están el pollo con un aumento del 12,8%, las hamburguesas con un 8,9%, el limón con un 30%, la papa con un 29% y el tomate con un 92%.

No obstante, buena parte de esta variación se explica por razones estacionales y es probable que esos precios no se sostengan en el tiempo. Pero muy distinto es el caso de los precios de los servicios públicos . La quita de subsidios en marcha sigue su curso y todo indica que el aumento del costo de estos precios regulados seguirá en aumento y amenaza con mantener el índice de inflación en niveles mucho más altos al cero esperado por el oficialismo.

En el mes de enero este rubro subió un 3%, sólo una décima por encima de la inflación general. Aunque su evolución muestra que la tendencia es siempre a estar muy por arriba.

La incidencia de precio de servicios públicos

Uno de los ejes del programa económico de Javier Milei es la reducción del gasto público y la eliminación de los subsidios a los servicios públicos aparece como uno de los ítems centrales.

El recorte comenzó ni bien se inició el Gobierno, por lo que ya desde el mismo enero de 2024 el costo de la electricidad, el gas, el agua y el transporte público comenzó a incidir de manera creciente en la canasta familiar. Según datos del Indec, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo un aumento del 248,2% en 2024 y del 40,2% en 2025, ambos montos bien por encima del dato de inflación general (117,8% y 32,4%).

Sumado el 3% de enero de 2026, la inflación en servicios para el hogar fue del 350,6% cuando la inflación general (sin tomar en cuenta el índice de diciembre de 2023, compartido entre los gobiernos de Milei y Fernández) fue del 160,5%.

Los otros rubros que tuvieron incrementos muy por sobre el nivel general fueron Educación y Transporte. El aumento en 2024 fue del 169,4% en 2025 del 52,3%, más el 0,6% de enero de 2026, lo que da un acumulado del 259,5%. Transporte tuvo aumentos del 137,8% en 2024, 32% en 2025 y de 1,8% en lo que va de 2026 con un acumulado de 185,1%.

En el caso Salud acumuló un 156% de aumento en dos años, -por debajo del nivel general- con un desagregado del 119% en 2024, de 28,2% en 2025 y del 2,3% de enero de este año.

Comunicación, no por casualidad otro de los precios regulados, también sobresalió. Reportó aumentos del 186,4% en 2024, del 35% en 2025 y del 3,6% en 2026, con un acumulado de 260,7%.

Alimentos por debajo del promedio

El rubro Alimentos es uno de los componentes centrales del consumo popular, aunque el nuevo ponderador que no se aplicó le bajaba un poco su importancia para darle más peso a los servicios públicos. No obstante, son por definición un sector muy sensible para el bolsillo de la población y si los precios se mantienen beneficia a las personas de menores ingresos. Tal vez, esa sea una de las claves del favor popular al Gobierno.

En 2024 el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas se disparó un 94,7%, en 2025 un 32,2% y en enero de 2026 un 4,7%, lo que marca un acumulado del 131% bastante menor que el general.

Claro que sin contar el 29,6% de diciembre de 2023, puede explicarse en parte por la dinámica propia inflacionaria del gobierno anterior, y en otra por la expectativa devaluatoria del gobierno de Milei en un ejercicio útil para la política imposible de determinar estadísticamente.