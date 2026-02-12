Presenta:

¿Qué expectativa hay sobre la inflación en febrero 2026? Lo que dicen las consultoras

Las principales consultoras proyectan la inflación de febrero 2026, con subas en tarifas y alimentos que mantendrán el IPC por encima del 2%.

Las consultoras estiman que la inflación de febrero dará por encima del 2%.

El IPC de febrero 2026 continuará por encima del 2%, según las primeras estimaciones de consultoras privadas y el Banco Central. Los aumentos en tarifas de gas y electricidad y el repunte en los precios de los alimentos mantienen la presión sobre la inflación del mes, luego de que enero cerrara en 2,9%.

Este escenario genera expectativa sobre cómo impactarán los ajustes de tarifas y el costo de vida en el consumo de los hogares durante febrero.

Qué analizan las consultoras sobre la inflación de febrero tras conocer el dato de enero.

Inflación de febrero 2026: proyecciones de las consultoras privadas

EcoGo proyecta una inflación general de 2,7% para febrero, mientras que los alimentos aumentarían 2,6%. Según la consultora, los rubros que más influyen en el IPC son las tarifas y servicios regulados: gas (16%), electricidad (4%), servicios básicos para la vivienda (12%), boleto de colectivo en el AMBA (4%) y subte (4,8%).

Equilibra estima que el IPC de febrero alcanzará 2,3% tras los ajustes tarifarios. OJF proyecta 2,4% para el mes.

En alimentos, LCG reportó un aumento semanal de 2,5% en la primera semana de febrero, el mayor desde marzo de 2024, tras 10 semanas con subas inferiores al 1%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyecta un 2,1% para febrero, por debajo de las consultoras privadas. En enero, ese mismo sondeo había estimado 2,4%.

Tarifas de gas y luz: su peso en la inflación de febrero 2026

Los aumentos en tarifas energéticas son uno de los principales impulsores de la inflación este mes.

  • Gas: suba promedio nacional de 16,86%, con variación según consumo y zona.
  • Electricidad: incremento promedio de 3,59% en el AMBA (Edenor y Edesur); en el resto del país depende de cada provincia.
  • PEST: el Precio Estacional de la Energía Eléctrica subió 21% a nivel nacional, con promedio ponderado de 4,8% (3,6% en el Gran Buenos Aires).

Según Equilibra, los ajustes en electricidad y gas podrían impulsar un alza de 12% en el rubro, con una incidencia de 0,5 puntos porcentuales en el IPC de febrero 2026.

Con estas proyecciones, la inflación de febrero seguirá por encima del 2%, impulsada por tarifas y alimentos, y el dato oficial será clave para medir el impacto real en el costo de vida de los hogares.

