Inflación: de cuánto hubiera sido el IPC si se usaba la nueva canasta

Según estimaciones de varias consultoras, la inflación de enero sería de unas décimas menos con la nueva canasta que el Gobierno decidió postergar.

El Indec dio a conocer el dato de inflación de enero, que arrojó 2,9% e implicó el quinto mes consecutivo al alza. Esto se da luego de la renuncia de Marco Lavagna al frente del instituto estadístico y tras la decisión del Gobierno de postergar la implementación de la nueva canasta del IPC.

Con la nueva medición, que el Gobierno decidió dar amrcha atrás, el dato de enero arrojaba unas décimas menos. Las consultoras esstiman que el IPC se ubicaría entre un 2,7 y 2,8%.

"Estimamos que, utilizando los ponderadores actualizados por la ENGHo 2017/18 a nivel regional y para las 12 divisiones del índice, la inflación de enero habría sido de 2,8% mensual", apuntó LCG. Por su parte, Econviews y Empiria estimaron el guarismo en un 2,7%.

"Dado que en enero Alimentos y Bebidas fue el rubro con mayores aumentos (4,7%), los 'viejos' ponderadores terminaron jugando en contra. Recordar que la participación de este rubro en el total de consumo se redujo 5 puntos porcentuales entre las dos ENGHo", explicó LCG.

Pero los economistas advierten que para febrero con la nueva medición arrojará un valor más alto, debido al fuerte incremento que hubo en las tarifas energéticas.