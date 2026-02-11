Carlos Melconián: "Para bajar la inflación hace falta un plan de estabilización, de shock"

El economista y ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian, sostuvo que el Gobierno necesita implementar “un plan de estabilización, de shock” para bajar a cero la inflación e impulsar un proceso de crecimiento económico, y señaló que esa necesidad resulta más relevante que la discusión puntual sobre el nivel actual de precios.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Melconian planteó la conveniencia de avanzar en un “relanzamiento” de la estrategia económica mediante un programa de shock que apunte a llevar la inflación a cero en forma inmediata, con un enfoque de corte ortodoxo. Según indicó, la puesta en marcha de una iniciativa de ese tipo enfrentaría dificultades vinculadas a la orientación ideológica del oficialismo.

Salir de la estanflación El ex funcionario consideró que aún restan ajustes en los precios relativos, un aspecto que —según afirmó— estaba identificado desde el inicio de la gestión. En ese sentido, insistió en la necesidad de un esquema integral que permita salir del escenario de estanflación, combinando medidas de impacto con una dinámica simultánea de apertura económica.

Melconian remarcó que una inflación anual del 30% representa una mejora frente a registros del 300%, aunque cuestionó declaraciones previas de integrantes del equipo económico que habían dado por superado el problema inflacionario. “¿Dónde está ese viceministro con un 2,9% de inflación?”, planteó.

Asimismo, evaluó que en los últimos dos años no se logró revertir el cuadro de estancamiento con inflación. De acuerdo con su análisis, el nivel de actividad tuvo una caída inicial, luego mostró un rebote, pero actualmente se ubica en valores similares a los observados en distintos momentos desde 2011.