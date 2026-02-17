River inicia su camino en la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar: hora y TV

River Plate pone primera en la Copa Argentina 2026 con un desafío que exige respuesta inmediata. Después de la caída ante Argentinos Juniors , la segunda consecutiva en el Torneo Apertura, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo afronta su primer compromiso a eliminación directa de la temporada. No hay margen de especulación: el que pierde, queda afuera.

El encuentro ante Ciudad de Bolívar se disputará este martes 17 de febrero a las 22:00 en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. El árbitro será Nicolás Ramírez y la transmisión estará a cargo de TyC Sports y TyC Sports Play. Hasta los octavos de final, esta edición no contará con VAR.

El Millonario llega con la necesidad de cortar una racha de tres partidos sin triunfos. Tras el tropiezo en La Paternal, el cuerpo técnico decidió sostener los entrenamientos sin días libres, con el objetivo de ajustar detalles y recuperar solidez en un inicio de año que presenta exigencias en todos los frentes.

El cruce tiene un antecedente reciente: Ciudad de Bolívar fue el rival del debut de River en la edición pasada de la Copa Argentina. En aquel compromiso, el equipo de Gallardo se impuso 2-0 con goles de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono, futbolistas que ya no integran el plantel.

Sin embargo, el contexto cambió. El conjunto bonaerense atraviesa un presente diferente y buscará dar el golpe ante uno de los máximos candidatos al título.

El crecimiento de Ciudad de Bolívar

Dirigido por Diego Funes, el elenco del interior de la provincia de Buenos Aires compite ahora en la Primera Nacional tras lograr el ascenso desde el Federal A a fines de 2025. En su estreno en la nueva categoría consiguió un empate 1-1 ante Godoy Cruz en Mendoza, resultado que reforzó la confianza del grupo.

La institución nació en 2002 como club de vóley por iniciativa de Marcelo Tinelli y recién comenzó a participar en torneos de fútbol en 2020. En pocos años construyó una estructura competitiva que hoy lo ubica ante uno de los partidos más importantes de su historia.

Probable formación de River

River formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

El ganador avanzará a los 16avos de final de la Copa Argentina. En la misma jornada también jugarán Aldosivi vs. San Miguel (17:00, estadio Norberto Tito Tomaghello) y Tigre vs. Claypole (19:45, estadio Nuevo Francisco Urbano).

Un martes 100% Copa Argentina



Se definen los próximos 3 clasificados hacia los 16avos de Final de #NuestraCopa #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/NCQYVfSjsX — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 15, 2026

River inicia así un nuevo recorrido en el torneo más federal del país, con la obligación de recuperar confianza y reafirmar su condición de protagonista.