El hábito que neurólogos recomiendan para proteger el cerebro con los años

Los especialistas recuerdan que no existe una fórmula mágica, aunque sí hábitos que ayudan a cuidar el cerebro durante más tiempo.

El cerebro cambia con los años. Neurólogos y especialistas en salud cerebral advierten que enfermedades como Alzheimer o Parkinson muestran un crecimiento sostenido. Frente a ese escenario, médicos de distintas universidades remarcan que algunos hábitos diarios ayudan a proteger el cerebro.

Los hábitos que más recomiendan los neurólogos para cuidar el cerebro Uno de los puntos más repetidos por especialistas es la actividad física regular. Estudios recientes publicados por organizaciones médicas de Estados Unidos y Europa muestran que caminar, nadar o hacer ejercicios de fuerza ayudan a mantener activo el cerebro y favorecen la circulación sanguínea. Además, el ejercicio reduce inflamación y mejora funciones ligadas a la memoria.

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Otro aspecto importante aparece en el descanso. Neurólogos explican que dormir mal durante muchos años afecta procesos cerebrales ligados al aprendizaje y la limpieza de proteínas tóxicas. Durante el sueño profundo, el cerebro elimina residuos acumulados a lo largo del día. Por eso, varios expertos relacionan el mal descanso con mayor deterioro cognitivo en adultos mayores.

La alimentación también ocupa un lugar central en las investigaciones actuales. Dietas con frutas, verduras, pescado, frutos secos y aceite de oliva muestran resultados positivos sobre salud cerebral. En cambio, el exceso de ultraprocesados, azúcar y grasas saturadas aparece asociado con más riesgo de deterioro cognitivo y problemas cardiovasculares que afectan al cerebro.