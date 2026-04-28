Alimentación felina: cada cuánto debe comer tu gato

Descubrí cada cuánto debe comer tu gato, cómo organizar su alimentación y las claves para evitar el sobrepeso y mejorar su salud.

Establecer una rutina de alimentación para tu gato es fundamental para cuidar su salud. A diferencia de los perros, los felinos tienen un sistema digestivo y hábitos alimenticios particulares que requieren mayor control en las porciones y los horarios. Por eso, dejar el plato lleno durante todo el día no suele ser la mejor opción.

La frecuencia ideal depende, principalmente, de la etapa de vida en la que se encuentre la mascota. En los cachorros (hasta seis meses) se recomienda una frecuencia de 3 o 4 veces al día, ya que están en pleno crecimiento. Mientras en gatos adultos se recomienda 2 comidas diarias.

Cuándo un gato se considera adulto Un gato puede considerarse adulto a partir del año donde el metabolismo se estabiliza. En esta etapa, comienza uno de los riesgos más comunes en estas mascotas: la obesidad y el sedentarismo. En este sentido, es importante respetar las dos comidas diarias.

Si tienes un gato que adora comer verduras, debes saber esto Foto: SHUTTERSTOCK La alimentación equilibrada del gato adulto suele dividirse en dos tomas diarias para mantener un peso saludable. Foto: Shutterstock

Claves para una buena alimentación Según expertos, no es recomendable dejar el plato siempre lleno ya que el gato no siempre sabe autoregularse. Por otro lado, alternar entre alimento seco y alimento húmedo también es una buena alternativa para mejorar la alimentación. Los gatos por naturaleza beben poca agua por lo que estos alimentos los ayudan a evitar problemas renales. Otras recomendaciones: