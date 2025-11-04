YPF y ENI firman un acuerdo con empresa de Emiratos Árabes para exportar de GNL desde Vaca Muerta

La empresa ADNOC, de Emiratos Árabes, se sumó al proyecto de YPF y ENI para la exportación de GNL desde Vaca Muerta.

La argentina YPF y la italiana ENI anunciaron la firma de un “Framework Agreement” con XRG, la rama de inversiones internacionales de ADNOC, la mayor empresa de energía de los Emiratos Árabes Unidos. La rúbrica se llevó a cabo en Abu Dhabi, en el marco de ADIPEC 2025.

El acuerdo preliminar sienta las bases para la futura incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG, el proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) a gran escala que integra tanto el upstream como el midstream para desarrollar los recursos de Vaca Muerta y abastecer a los mercados internacionales.

El proyecto Argentina LNG contempla una solución integrada que combina la producción de gas con la licuefacción mediante tecnología de unidades flotantes (FLNG). La primera fase prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, a través de dos buques FLNG de 6 MTPA cada uno, y es expandible a 18 MTPA. Se espera que las exportaciones alcancen hasta 18 millones de toneladas anuales de GNL para 2030.

YPF gas LNG El acuerdo, firmado en el marco de ADIPEC 2025 en Abu Dhabi, representa un nuevo avance en el desarrollo del proyecto Argentina LNG que se enmarca en el Plan 4X4 que busca transformar a YPF en una compañía “shale de clase mundial” y en una gran exportadora de hidrocarburos para el año 2031.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, resaltó que la alianza con XRG “fortalece una iniciativa clave para el futuro energético del país”. Marín enfatizó que la colaboración permite avanzar hacia una plataforma de exportación de GNL de clase mundial que tendrá un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional de Argentina.