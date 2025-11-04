Sigue el "aumento hormiga" de las naftas de YPF en Mendoza: cuánto cuesta el litro

Día a día la empresa de bandera YPF retoca el precio de sus combustibles, desde que cambió su método de actualización de valores en las estaciones de servicio del país. Si bien generalmente se trata de incrementos que van con subas "hormiga", con $2 o $3 más en el valor de sus naftas , en algunos casos excepcionales, disminuye levemente su valor.

Lo cierto es que mes a mes se notan diferencias en los valores de la naftas y gasoil, con subas que en el último mes han llegado a ser un 4% o 5% más altos que el mes anterior.

En Mendoza , los combustibles a comienzos de noviembre son más altos que en octubre, ya sea en los combustibles normales, como también en los premium.

Teniendo como referencia la estación de servicio YPF de calle Azcuénaga (Luján de Cuyo), el litro de nafta Súper subió un 4,3% en las estaciones de YPF de Medoza desde fines de septiembre hasta comienzos de este mes de noviembre. En concreto, la Súper, que el 23 de septiembre estaba a $1.367 el litro, este 4 de noviembre cuesta $1.426, levemente por debajo del valor de referencia que es el dólar, que ronda los $1.500 por cada dólar estadounidense.

En tanto, el litro de Infinia pasó de $1.603 a $1.662 por litro, lo que representa una suba del 3,68%.

image

Sin embargo, donde más se evidenció un incremento fue en el gasoil, particularmente con la Diesel 500, que pasó de $1.437 a $1.521, es decir, una suba del 5,8%. La Infinia Diesel también sufrió una de las subas más altas, al pasar de $1.585 a $1.663, lo que da un aumento de casi 5%.

El GNC, con subas del 8%

No obstante, pasando al GNC, el incremento de mes a mes es sideral, ya que en esta estación de servicio pasó de los $599 por metro cúbico, a $649, lo que da una suba total del 8,3%.

Por supuesto, es importante remarcar que las estaciones de servicio de Mendoza no tienen los mismos valores, ya que YPF desde hace algunos meses implementó el llamado "micropricing", estrategia en la que las estaciones incrementan los valores de las naftas de forma periódica y con pequeñas subas, dependiendo de la zona (precios más competitivos en zonas con más estaciones de servicios y viceversa).

Cómo cargar combustible más barato en las estaciones de servicio YPF

YPF aplica desde las 00 hasta las 6 de la mañana descuentos en los precios de los combustibles, con una baja del 6% (excepto la Diesel 500) con la modalidad de pago de la App YPF (sin App YPF, el descuento es del 3%).

En tanto, en las estaciones de servicio con autodespacho (en Mendoza hay una en Boedo y Acceso Sur de Luján), este descuento llega al 9%, también abonando con la App YPF (con un tope de aplicación del beneficio de hasta 150 litros por usuario). Si se carga fuera de ese horario promocional, en estas estaciones de servicio la rebaja es del 3% (también con pago a través de la app).

Precio de los combustibles en YPF