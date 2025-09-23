YPF sigue con su aumento hormiga en el precio de sus combustibles: cuánto cuesta el litro

La petrolera YPF desde hace algunos días viene incrementando y "retocando" el precio de sus combustibles , con una nueva modalidad de ajuste, que es el "micropricing", estrategia en la que las estaciones incrementan los valores de las naftas de forma periódica y con pequeñas subas.

En las últimas jornadas, tanto la nafta Súper como la Infinia han tenido aumentos; y lo mismo ha ocurrido con el Diesel y el combustible premium.

Según el último dato relevado por MDZ Online , los incrementos variaron entre un 1,5% y un 4,8%, según cada tipo de combustible.

Teniendo en cuenta los datos actualizados, el litro de nafta Súper está a $1.367 y la Infinia a $1.603. En tanto, la Diesel 500 se consigue a $1.585, y la Infinia Diesel a $1.585. Mientras tanto, el metro cúbico de GNC llegó a los $599.

A sabiendas que el "micropricing" actualiza y mantiene valores diferentes en las estaciones de servicio según la zona y la competencia de cada estación de servicio, los valores de referencia tomados son de la YPF de Azcuénaga y Acceso Sur, en Luján de Cuyo.

Aumento "hormiga" en las estaciones YPF

De acuerdo a los valores que tienen algunas estaciones de servicio YPF del Gran Mendoza, la nafta Súper pasó de $1.346, que se podía conseguir al menos hasta el martes pasado, a $1.367, que es el valor actual, lo que representa una suba del 1,48%. No obstante, tuvo un incremento "hormiga" entre medio, donde se vendía a $1.359 el viernes pasado.

En el caso de la nafta Infinia, la premium de la empresa de bandera, tuvo algunos retoques en el último mes. Por ejemplo, el litro costaba $1.556 a mediados de agosto; pasó a $1.578 la semana pasada; y el viernes ya se comercializaba a $1.584. Pues bien, ahora traspasó la barrera de los $1.600, puntualmente a los $1.603 por litro, con una suba en este lapso mensual del 3%.

Respecto del combustible Diesel 500, se podía conseguir en algunas estaciones a $1.371 en agosto. Con la estrategia del micropricing, es decir, pequeños retoques diarios, el combustible llegó a tener un valor de $1.430 el viernes pasado; mientras que hoy se comercializa a $1.437, lo que corresponde a una suba total en un mes del 4,8%, el más alto de los cuatro.

En tanto, el Infinia Diesel costaba $1.541 el 19 de agosto pasado en algunas estaciones, pero en los últimos días ha tenido varias subas: el 11 de septiembre, subió a $1.563; el 16 de septiembre, a $1.569; el viernes pasado a $1.575; y hoy ya está en los $1.585 el litro. En un mes, la suba fue del 2,8%.

Por último, con relación al GNC, los valores de por sí eran muy variados, teniendo en cuenta que, hace un mes, algunas estaciones lo comercializaban a $475 el metro cúbico, pero otras, como la estación de Acceso Sur y Rawson, ya lo tenía en $580, es decir, con un margen incluso de $100 de diferencia.

Pues bien, la semana pasada, en la estación de Azcuénaga y Acceso Sur de Luján, el metro cúbico se vendía a $579,5, y hoy ya llegó a $599.

Cómo cargar combustible más barato en las YPF

Desde el 20 de agosto, YPF igualmente anunció que desde las 00 hasta las 6 de la mañana, el precio de los combustibles será un 6% más barato (excepto la Diesel 500) con la modalidad de pago de la App YPF.

En tanto, en las estaciones de servicio con autodespacho (en Mendoza hay una en Boedo y Acceso Sur de Luján), este descuento llega al 9%, también abonando con la App YPF. En tanto, el tope de aplicación del beneficio es hasta 150 litros por usuario.

Precio de los combustibles en YPF